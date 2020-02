Helen Mirren chiama Checco Zalone: “Sogno un film con lui”

Helen Mirren benedice Checco Zalone. L’attrice americana, che ha lavorato già con Paolo Virzì, sogna un film con l’attore e regista pugliese.

Il nostro cinema sta vivendo, momentaneamente, in acque tranquille. In parecchi, prima dell’emergenza Coronavirus che ha influito negativamente anche sul box office nostrano, parlavano di “ripresa” del cinema italiano. Il pubblico è cominciato a tornare in sala, si fida – potenzialmente – del nostro prodotto addirittura in fatto di celluloide. Questo grazie anche ad alcuni capisaldi dell’industria cinematografica che sono, quasi sempre, una sicurezza dal punto di vista del consenso non solo ed esclusivamente popolare.

Uno di questi, che da anni è garanzia di successo dentro e fuori al botteghino, è l’attore e regista Checco Zalone. Luca Medici, per l’anagrafe, si è messo dietro la macchina da presa relativamente da poco. Anche quando, però, a dirigerlo era Gennaro Nunziante, i risultati non mancavano. Anzi sorprendevano ogni volta, basti pensare ai reiterati record di incassi ottenuti con “Quo Vado”: vera e propria punta di diamante del repertorio dell’ex comico di Zelig.

Helen Mirren affascinata da Checco Zalone: “Vorrei lavorare con lui”

Quest’anno Zalone, però, ha voluto alzare il tiro cambiando rotta. Innanzitutto è lui stesso a dirigere e, quindi, “Tolo Tolo” segna l’esordio di Luca Medici alla regia. Le polemiche, che contraddistinguono l’uscita di ogni suo film, non sono mancate nemmeno stavolta. Dal trailer troppo schierato, alla vis comica eccessivamente mistificata. Al netto di tutto rimane un’opera diversa dalle altre: con “Tolo Tolo”, Zalone ha voluto provare a stupirci e – comunque la si veda – ci è riuscito andando forse a prendere persino una diversa fetta di pubblico rispetto al suo bacino d’utenza abituale.

Chiedere ad Helen Mirren, protagonista di Ella & John – The Leisure Seeker, il film americano di Paolo Virzì (co-sceneggiatore di Zalone in “Tolo Tolo”), che sogna di lavorare con il regista pugliese. Magari spinta proprio dal collega toscano di cui ha grande stima. Al punto che ha rivelato: “Adoro qualunque film ambientato in Puglia – ammette sul Corriere della Sera – vorrei lavorare con Checco Zalone”. Parole che suonano come un’investitura, qualora ce ne fosse ancora bisogno per Luca Medici, ormai è entrato nell’Olimpo dei grandi nomi del cinema, se persino una come la Mirren non può fare a meno delle sue opere.

