Checco Zalone | Il debutto record per il nuovo film – VIDEO

Checco Zalone | Il debutto record per il nuovo film dell’attore pugliese. Oltre 8 milioni di euro in una sola serata – VIDEO

E’ uscito ieri, primo gennaio, e ai botteghini è già record d’incassi. Stiamo parlando dell’ultimo film di Checco Zalone “Tolo Tolo” che ha visto un debutto record

Leggi anche: Cinema | Checco Zalone e la capacità di fare successo con le polemiche

Il film, infatti, ha superato di oltre 2 milioni di euro, il precedente successo cinematografico dell’attore pugliese, “Quo Vado”. L’incasso per “Tolo Tolo” è pari a 8,68 milioni di euro solo per il solo debutto! Scopri di cosa tratta il film cliccando nel video in alto

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI