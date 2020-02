Il limone è un agrume con molteplici effetti terapeutici. Consumato in combinazione con bicarbonato di sodio è un ottimo rimedio naturale per la nostra salute.

Il limone è un agrume dalle mille virtù, bere acqua e limone ogni mattina può aiutare a risolvere queste 11 malattie. I suoi effetti terapeutici si devono alla sua composizione nutrizionale e sembrerebbe che vengano potenziati in combinazione con il bicarbonato di sodio. Scopri perchè insieme fanno così bene alla tua salute

Acqua limone e bicarbonato, proprietà e benefici

“Non ti senti bene? bevi un bicchiere di acqua e limone e bicarbonato. Questa bevanda la prepari in un minuto ma te ne ricorderai per tutta la vita” . Quante volte le zie e le nonne ci hanno dato questo consiglio e se lo hai seguito hai sicuramente notato la sua efficacia. Un bicchiere di acqua limone e bicarbonato ha effetti benefici notevoli sulla salute generale del corpo. Scopri perchè fa bene e come preparare questa bevanda benefica per l’organismo.

Perchè bere questa miscela ogni giorno?

1/Purifica l’organismo:

Se il tuo corpo è troppo acido questa bevanda è ottima per alcalinizzare l’organismo e ritrovare il benessere. Se sospetti che l’equilibrio acido-base del tuo corposia alterato, prendi in considerazione questi 4 segni. Il mix rappresentato da questi tre ingredienti aiuta a depurare l’organismo e a eliminare le tossine in eccesso. I flavonoidi contenuti nel limone gli conferiscono un grande potere antiossidante. Queste molecole consentono al fegato di neutralizzare ed espellere tutte le tossine dal corpo. Anche il bicarbonato di sodio supporta questo processo partecipando alla regolazione dell’acidità del sangue nel fegato, consentendogli di funzionare in modo ottimale. Inoltre questa bevanda aiuta i reni a filtrare meglio il sangue, garantendo che l’urina che raggiunge la vescica sia più pura, riducendo quindi il rischio che possa contrarre infezioni.

2/Allevia il disagio digestivo:

La situazione classica in cui assumiamo questa bevanda è quando abbiamo problemi digestivi. Una cattiva alimentazione porta a un eccesso di acido gastrico nello stomaco. La miscela di acqua e limone con bicarbonato è un perfetto antiacido. Il limone e il bicarbonato riducono la quantità di acidi che infiammano lo stomaco e che possono penetrare anche nell’esofago aiutando a risolvere i disagi legati alla nausea e altri problemi di stomaco, come gonfiore e accumulo di gas.

3/ Previene il reflusso gastrico

Quando si unisce il succo di limone al bicarbonato di sodio, l’acido citrico contenuto nel succo di limone reagisce con il bicarbonato di sodio, formando il citrato di sodio, un tampone atto a mantenere l’equilibrio e la stabilità del pH dello stomaco e neutralizzare l’acidità di stomaco e quindi aiuta a prevenire il reflusso gastrico e il bruciore di stomaco.

4/Regola i livelli di colesterolo:

I limonoidi riducono il livello di colesterolo nel sangue. La vitamina C, presente nel limone, converte il colesterolo in acido biliare che, secondo uno studio condotto in vivo sull’uomo, è efficace nella prevenzione dell’obesità. Inoltre, secondo altre ricerche, questo mix di acqua, limone e bicarbonato di sodio ridurrebbe i rischi cardiovascolari, riducendo i livelli di colesterolo.

Come preparare questa bevanda

Per beneficiare di tutti questi vantaggi per la tua salute, avrai bisogno solo di questi pochi ingredienti:

1/2 limone biologico

un cucchiaino di bicarbonato di sodio

250 ml di acqua minerale

Preparazione:

Aggiungi il succo di limone biologico spremuto e il cucchiaino di bicarbonato di sodio all’acqua minerale mescola e bevi.

Avvertenze: