44 incredibili usi del limone da testare assolutamente

Il limone è un agrume i cui benefici per la salute sono ben stabiliti. La scorza, la polpa, il succo.. del limone non si butta niente. Il limone può anche essere usato come prodotto di bellezza o per detergere la tua casa. Ecco 44 usi del limone che ti sorprenderanno.

Scopri come utilizzare il limone in 44 fantastici modi



1. Contro l’ipertensione

Il limone è ricco di potassio che controlla la pressione sanguigna e riduce gli effetti di nausea e vertigini. Inoltre, bere acqua al limone ogni giorno per alcuni mesi aiuta a contrastare diverse malattie.

2. Pulire il tagliere

Dopo un lungo periodo di utilizzo, i taglieri possono accumulare batteri e cattivi odori. Il limone aiuta ad eliminare germi e batteri disinfettando il tagliere. Prendi mezzo limone e strofinalo contro il tagliere poi lavalo con succo di limone.

3. Inumidire l’aria

Oltre ai suoi benefici per la salute, il limone è anche noto per il suo aroma. Può quindi essere usato come umidificatore per rinfrescare l’odore della stanza e idratare l’aria di casa durante le secche giornate invernali.

Fai bollire dell’acqua ed aromatizzala mmergendovi la scorza di limone, i bastoncini di cannella, i chiodi di garofano e le bucce di mela.

4. Rimuovere il cattivo odore dal frigorifero

Il limone ha la capacità di assorbire i cattivi odori nel frigorifero. Immergi un batuffolo di cotone o una spugna nel succo di limone. Quindi mettilo in frigorifero e lascialo per alcune ore. Tuttavia, assicurati di aver rimosso il cibo che causa il cattivo odore.

5. Pulisce e sbianca le unghie

Il limone contiene acido citrico che sbianca e rinforza le unghie. Spremi mezzo limone in un bicchiere di acqua calda. Immergi le dita nella miscela per 5 minuti. Quindi strofina le unghie con la scorza di limone.

6. Allevia i problemi respiratori

Il limone è benefico per le persone che soffrono di problemi respiratori come l’asma. L’acqua col limone pulisce i batteri accumulati nei polmoni durante il giorno. Bevi almeno due bicchieri di questa miscela ogni giorno.

7. Elimina le macchie dai vestiti

Il limone è un detergente che agisce contro le macchie più difficili. Questo trucco è semplice ed efficace. Immergi mezzo limone nel bicarbonato di sodio e strofinalo contro le macchie ostinate sui tuoi vestiti. Il risultato sarà immediato.

8. Rendi la biancheria fresca

L’acido citrico contenuto nel limone può ravvivare i tuoi vestiti. Inoltre, il suo aroma porterà una sensazione di freschezza. Per vestiti freschi e puliti, aggiungi un bicchiere di succo di limone alla lavatrice. Il limone è uno sbiancante naturale che rimuove le macchie e gli odori dal bucato.

9. Prevenire i calcoli renali

Il consumo regolare di succo di limone miscelato con acqua può aumentare la produzione di citrato, che aiuta il rene a mantenere l’equilibrio acido-base e previene la formazione di calcoli renali.

10. Sbarazzarsi degli insetti in cucina

Il limone è un insetticida molto efficace. Per sbarazzarsi delle formiche in cucina versare il succo di limone sui davanzali, crepe o buchi attraverso i quali le formiche possono passare. Quindi spargi piccole fette di limone intorno all’ingresso della cucina.

Il limone è efficace anche contro pulci e scarafaggi. Pulisci la tua casa con una miscela composta da 2 litri di acqua e un succo di 4 limoni.

11. Allevia il dolore di artrite e reumatismi

Il limone è un diuretico molto efficace, quindi aiuta la produzione di urina. Questo agrume aiuterà a ridurre l’infiammazione rilasciando batteri e tossine dal corpo e alleviando il corpo dal dolore causato da reumatismi e artrite.

12. Lotta contro gli effetti dell’età

Il succo di limone miscelato con acqua è povero di calorie e ricco di antiossidanti. Agisce contro i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento della pelle e protegge le cellule sane.

13. Deodorizza il tuo umidificatore

Per deodorare il tuo umidificatore, aggiungi 3 o 4 cucchiaini di succo di limone in acqua. Il limone non rimuoverà l’odore ma lo sostituirà con una fragranza al limone.

14. Ridurre i sintomi dell’asma

Prendi 2 cucchiai di succo di limone prima di ogni pasto. D’altra parte, è necessario seguire una dieta disintossicante in modo che il limone agisca in modo più efficiente. Dopo alcune settimane, i sintomi dell’asma scompariranno.

15. Tratta le infezioni alla gola

Il succo di limone è un antibatterico molto efficace. Può trattare le infezioni alla gola. Mescola il succo di limone con acqua e fai un gargarismo con il composto. Ripetere l’operazione più volte al giorno.