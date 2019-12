Il programma nato esattamente nell’anno 1996 ideato e condotto da Maria De Filippi, la stessa ha ideato inoltre Amici e Temptation Island. Vedremo in questo articolo chi sedeva sul trono diversi anni fa e che combinano oggi nelle loro vite.

Uomini e Donne nasce inizialmente con lo scopo di ascoltare le varie storie delle coppie insieme da diverso tempo. La struttura del programma cambia nel 2001 quando si inizia a mettere a fuoco la formazione vera e propria di una coppia, quindi cercare di far instaurare un rapporto tra due persone in un determinato lasso di tempo: tre mesi. Sul finire dei tre mesi colui o colei che ricopre tra i due il ruolo di tronista avrà la possibilità di scegliere tra le diverse corteggiatrici o corteggiatori quello/a che più si avvicina alla sua persona e con la quale intende proseguire la relazione al di fuori del programma. La scelta avrà a sua volta la facoltà di scegliere se accettare oppure no. La trasmissione negli anni ha dato accesso non solo a giovani ma anche agli over 60.

Uomini e Donne: le edizioni 2004/2005/2006

Le edizioni di Uomini e Donne che vogliamo ricordare sono quelle che vanno dal 2004 al 2006. Non possiamo però dimenticare senz’altro la figura di Tina Cipollari, una delle prime che diede il via alla sua parte da corteggiatrice, poi da tronista e ancora oggi opinionista. Ormai icona indispensabile per il programma con il suo carattere diretto e tagliente e la sua esuberante personalità. Continua oggi la sua collaborazione talvolta mettendo a tacere gli attriti e ogni tanto accendendoli.

Tronisti

Francesco Arca tronista edizione 2004-2005. Recita per la tv e per il cinema. Oggi è felice con Irene Capuano anche lei ex corteggiatrice di Uomini e Donne e i loro due figli. Giorgio Alfieri tronista 2006 aveva trovato l’amore con Martina Luciani e la nascita della loro figlia Asia ma dopo dieci anni il loro rapporto giunge al termine. Ad oggi non ha una fidanzata ufficiale ma pare abbia trascorso un lungo periodo di problemi economici. Diego Conte tronista 2004/2005, si innamorò di Annalisa Micchetti, oggi i due dopo tanti anni sono ancora insieme nonostante i vari momento di cedimento ed hanno un figlio.

Troniste

Giada Toffano appartiene all’edizione 2005/2006, dopo aver partecipato a diversi programmi televisivi. Nel Dicembre 2005 sceglie Simone Steca che accetta lei e il suo piccolo figlio Brando. Aprono in seguito un agriturismo ma la loro storia finisce nel 2008 quando Giada l’annuncia sul web. La bellissima Luana Di Bello dopo la sua esperienza sulla poltrona rossa nella stagione 2004/2005 con la scelta di Enrico che non ebbe poi un proseguo, oggi vive felicemente in Scozia con il suo compagno di vita Massimo Donati e i suoi splendidi figli. Teresanna Pugliese ex di Francesco Monte, oggi è innamorata e felice con il suo Giovanni e mamma di Francesco. Oggi è testimonial di diversi brand e partecipa a diversi spettacoli teatrali e cortometraggi.

