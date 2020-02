Di addio ai punti neri e bianchi in una notte

Per combattere gli inestetismi della pelle possiamo avvalerci di ingredienti naturali e miscelarli sapientemente per ottenere maschere miracolose.

Pelle grassa, opaca, spenta e punti neri e bianchi possono essere il risultato di un’alimentazione povera di sostanze nutrienti, stress ed inquinamento. In natura esistono molti ingredienti con proprietà utili per il derma. Ricchi di sostanze nutritive, purificano i pori e rendono la pelle liscia e radiosa. Ecco quali ingredienti combinare per ottenere delle maschere per il viso eccezionali.

5 maschere fai da te per una pelle radiosa

I punti neri sul viso sono sono dovuti ad un eccesso di sebo e cellule morte che si ossidano sulla superfice del viso, a contatto con l’aria. Questi sono quindi comedoni aperti. I punti bianchi, d’altra parte, sono comedoni chiusi, che si distinguono per un accumulo di sebo sotto la superficie della pelle. Pertanto, poiché rimangono alloggiati sotto il derma, quest’ultimo non cambia colore.

Dato il loro inestetismo tendiamo a liberarcene mediante l’uso di maschere per la pelle preconfezionate spesso realizzate con ingredienti chimici e troppo aggressive per la pelle. Sappiate innanzitutto che ogni tipo di pelle necessita di una maschera specifica e poi che è possibile rimediare naturalmente, con semplici trattamenti da applicare a casa.

Questi ingredienti aiuteranno la normale esfoliazione delle impurità e ti doneranno una pelle rigenerata e morbida come quella di un bambino.

Applica questi rimedi la sera prima di andare a letto e sarai sorpresa del risultato la mattina.

1/Succo di limone e lievito

Per un’azione efficace e astringente, punta tutto sul lievito e sul succo di limone. Grazie alle proprietà antiossidanti degli agrumi e al loro contenuto di vitamina C, questa maschera oltre a liberarti dei punti neri alloggiati nei pori dellapelle ti dona una pelle radiosa.

Per ottenere questa maschera mescola 1 bustina di lievito a 4 cucchiaini di succo di limone. Lasciare riposare per 5 minuti, la miscela si trasformerà in una pasta. Applicala sulla pelle pulita, evitando la zona del contorno occhi. Dopo una posa di 10 minuti risciacqua con acqua fredda.

2/Bianco d’uovo

Antisettico naturale, l’albume elimina i batteri e l’eccesso di sebo, restringe i pori e aiuta a sollevare la pelle, niente di meglio per una pelle da star.

Per preparare questa maschera, è sufficente aggiungere ad un albume alcune gocce di olio d’oliva o olio di cocco. Applicare sulla pelle e lasciare asciugare fino a completo indurimento. Quindi risciacquare con acqua tiepida.

3/Bucce d’arancia

Antibatteriche e ricche di vitamina C, le bucce d’arancia puliscono la pelle eliminando i punti neri e unificando la carnagione.

Per realizzare questa maschera bisogna prima seccare le bucce d’arancia e ridurle in polvere. Mescola la polvere ottenuta con un pò d’acqua per ottenere una consistenza omogenea e applica questa pasta sui punti neri del viso. Una volta che la maschera si sarà asciugata (dopo circa 15 minuti), risciacquare con acqua tiepida.

4/Latte e miele

Ricco di benefici per la salute, il miele viene utilizzato anche nelle preparazioni cosmetiche. Questo componente naturale con proprietà antibatteriche e antiossidanti elimina delicatamente i punti neri e contemporanemente idrata la pelle. Il latte, d’altra parte, è un ingrediente comedolitico grazie al suo contenuto di acido lattico. Ciò significa che ha il potere di eliminare i punti neri e i punti bianchi dilatando i pori ostruiti, come spiega il dermatologo Dr. Anjali Mahto in un articolo pubblicato su Cosmopolitan.

Per realizzare questa maschera basta mescolare 1 cucchiaino di latte con miele fino a ottenere una consistenza fluida. Applicare il trattamento sul viso e lascia riposare per circa quindici minuti. Infine, risciacqua il viso con acqua pulita.

5/Farina e curcuma

La curcuma è una spezia originaria dell’India, è nota per le sue proprietà antibatteriche e antinfiammatorie.

Per rimuovere i punti neri con l’aiuto della curcuma prepara la pelle esponendola al vapore dell’acqua calda e coprendola con un asciugamano. Attendi qualche minuto e prepara la maschera mescolando 2 cucchiaini di farina, 1 cucchiaino di curcuma, 1 cucchiaino di olio di mandorle dolci e qualche goccia di latte.

Applica il composto sul viso, lascia in posa per 40 minuti e risciacqua con acqua tiepida.

Per preservare la bellezza della pelle e proteggere l’epidermide dalle imperfezioni, è importante prendere alcuni accorgimenti quotidiani:

Idratati per mantenere la pelle elastica

Esfolia la pelle regolarmente per rimuovere le cellule morte

Usa prodotti neutri che rispettano il pH della pelle e che non la attaccano

Riduci l’esposizione ai raggi ultravioletti

Proteggi la tua pelle dal sole con spray e creme solari per prevenire l’invecchiamento cutaneo