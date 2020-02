Coronavirus | Il grosso errore delle istituzioni sul numero dei morti

Errore sul Coronavirus: i dati sono sbagliati, le principali agenzia di stampa li diffondono e nessuno si accorge di nulla. La denuncia di Roberta Villa, virologa.

Roberta Villa è una delle voci autorevoli che stanno tentando di fornire agli italiani un’informazione corretta sul Coronavirus.

La dottoressa, specializzata in Virologia, ha diffuso poche ore fa alcune storie di Instagram in cui denuncia il grossolano errore commesso dal professor Walter Ricciardi, incaricato dal governo italiano di fare da “ponte” tra l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e l’Italia, paese europeo dove il Coronavirus è attualmente più diffuso.

L’errore, riportato anche dall’agenzia ANSA, è stato commesso durante una conferenza in cui venivano diffusi i dati più recenti in merito alla diffusione e alla letalità del Coronavirus.

La situazione, fortunatamente, è molto diversa in Italia come a Wuhan.

Coronavirus: grave errore nei dati di mortalità

Nel corso della sua conferenza stampa il Professor Walter Ricciardi, professore di Igiene e medicina preventiva all’Università Cattolica di Roma e rappresentante dell’Italia nell’executive board dell’OMS, sul Coronavirus, ha affermato che il tasso di letalità del Coronavirus è di 5 morti su 100 pazienti.

Ricciardi ha pronunciato questa frase con tono estremamente rassicurante, con il chiaro obiettivo di non diffondere il panico tra i presenti e tra coloro che avrebbero percepito la notizia.

Il problema, gravissimo, è che nemmeno a Wuhan la situazione è così drammatica.

Come ha spiegato la Dottoressa Roberta Villa, nella sola zona di Wuhan, dove ci sono stati migliaia di contagiati, la mortalità del virus è del 3%, cioè quasi la metà di quella annunciata in Italia con fare rassicurante dal professor Ricciardi.

Ancora più nello specifico, la dottoressa ha spiegato su Instagram che fuori dalla Cina, con i dati attualmente in possesso delle istituzioni, si può affermare che la letalità del Coronavirus è dello 0,3 %, cioè meno di una persona su 300 contagiati.

Questo dato può variare leggermente, arrivando allo 0,5% nelle aree più colpite, ma di certo è molto lontano dai dati forniti dall’organizzazione mondiale della sanità in via ufficiale attraverso le parole del suo rappresentante per l’Italia.

La riposta di Walter Ricciardi è arrivata via Twitter a poca distanza temporale dal Twit con cui la dottoressa Villa ha espresso il proprio disappunto. Il professor Ricciardi sostiene di aver allineato le proprie dichiarazioni alle informazioni accertate provenienti dalla Cina, ovvero il 3% di mortalità su un 5% di casi gravi.

E’ poi arrivata l’accusa della dottoressa Villa, che riporta sia il fatto che ANSA ha corretto il dato sbagliato senza lasciare alcuna traccia dell’errore, inoltre rende noto che la “linea di difesa” dl professor Ricciardi è la seguente: “Nella conferenza stampa è stata fraintesa una pausa ambigua” che avrebbe generato il qui pro quo.

