GF Vip | Fidanzata di Licia Nunez contro Adriana Volpe: “Fa complotti!”

GF Vip | Barbara Eboli, fidanzata di Licia Nunez, ha accusato Adriana Volpe e Fernanda Lessa di fare complotti

La fidanzata di Licia Nunez, che in più di un’occasione è scesa in campo per difendere la sua compagna, si è duramente scagliata sui social in queste ore contro alcuni dei concorrenti della quarta edizione el GF Vip.

Barbara Eboli non ha apprezzato i commenti fatti da Adriana Volpe e Fernanda Lessa che sarebbero state beccate, contrariamente a quanto negato nelle scorse settimane, ad organizzarsi su chi nominare durante la diretta di questa sera.

Le due concorrenti di Alfonso Signorini avrebbero fatto il nome di Licia. Barbara Eboli, fidanzata di Licia Nunez al GF Vip, ha accusato Adriana Volpe di dare vita a complotti all’interno della casa più spiata d’Italia.

La fidanzata di Licia Nunez esalta Andrea Montovoli al GF Vip: “Lo apprezzo”

La fidanzata di Licia Nunez del Grande Fratello Vip, oltre a criticare l’atteggiamento di Adriana Volpe che ha sempre sostenuto che sono gli altri concorrenti della casa ad organizzare complotti, ci ha tenuto ad elogiare il comportamento di Andrea Montovoli. Come mai?

Andrea Montovoli al GF Vip, che nelle scorse ore ha attaccato Pago e Serena, sarebbe uno dei pochi concorrenti all’interno della casa più spiata d’Italia a non utilizzare nessun tipo di strategia e per questo apprezzato dalla compagna di Licia Nunez.

Barbara Eboli entrerà nella casa a “smascherare” l’atteggiamento di Ariana Volpe al Grande Fratello Vip, che è stata difesa da suo marito a causa di recenti critiche da parte di Rita Rusic?

Non è di certo un mistero che i rapporti tra Licia Nunez e Adriana Volpe al GF Vip non siano tra i migliori e da qualche settimana a questa parte, l’attrice è una dei concorrenti più votati dal cast di Alfonso Signorini. Barbara ha ragione, c’è effettivamente una certa strategia dai parte dei concorrenti rimasti?