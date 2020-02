GF Vip | Patrick Pugliese nelle scorse ore si è scagliato contro Serena Enardu, affermando che quest’ultima ha bruciato il percorso di Pago

Lo storico concorrente Patrick Pugliese non ha mai mostrato una particolare simpatia nei confronti di Serena Enardu. Non stupisce, infatti, come nelle scorse ore abbia confidato al suo compagno di viaggio Andrea Montovoli di come ritenga che il suo ingresso al GF Vip non abbia fatto altro che danneggiare l’immagine di Pago, che inizialmente era visto come uno dei probabili vincitori di questa prima edizione condotta da Alfonso Signorini.

“Serena ha bruciato Pago, ha completamente bruciato il suo percorso” ha confidato Patrick Pugliese contro Serena Enardu al GF Vip. “Prima lui era invincibile, era uno dei probabili vincitori. Invece adesso no” ha proseguito lo storico concorrente.

“Lei non è piaciuta al pubblico e lui non ha fatto altro che piangere per tre settimane, è un peccato” ha concluso l’amico di Andrea Montovoli.

Leggi anche:

Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina: arriva il confronto al GF Vip?

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Patrick Pugliese al GF Vip ammette: “Il pubblico farà uscire Pago”

In queste ore i concorrenti del Grande Fratello Vip non fanno altro che chiedersi chi uscirà dalla casa più spiata d’Italia durante la diretta di domani sera e Patrick Pugliese, che ieri ha fatto pace con Antonella Elia, non sembra avere nessun dubbio a riguardo: ad abbandonare la casa sarà Pago.

“Lui è entrato qui grazie alla sua esperienza a Temptation Island Vip, il pubblico si aspettava di vedere un’immagine diversa rispetto a quella che ha mostrato” ha spiegato Patrick Pugliese del GF Vip. “A causa del suo rapporto con Serena, sono sicuro uscirà lui e rimarrà Licia Nunez” ha concluso lo storico concorrente.

Purtroppo per il cantante, i sondaggi del popolo del web sembrano confermare questa teoria.

Pago uscirà dal GF Vip a causa del suo rapporto con Serena Enardu, che nelle scorse ore si è duramente scagliata contro Andrea Montovoli?

Leggi anche:

Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini slitta al mercoledì – VIDEO

Non ci resta che attendere la diretta di domani sera con il Grande Fratello Vip per scoprire se Patrick Pugliese ha ragione su Pago.