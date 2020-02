GF Vip | Clizia Incorvaia ha confidato di avere un forte timore verso la puntata che Alfonso Signorini condurrà questa sera su canale 5

Clizia Incorvaia è una delle concorrenti della quarta edizione del GF Vip a non aver mai provato l’ebbrezza di andare in nomination con i suoi compagni di viaggio.

Le cose, però, potrebbero presto cambiare. Secondo la fidanzata di Paolo Ciavarro, questa sera ci sono alte possibilità che possa finire tra i concorrenti a rischio di abbandonare la casa più spiata d’Italia, visto che stanno drasticamente diminuendo sempre di più.

“Ho questa forte sensazione dentro di me” ha confidato Clizia Incorvaia al GF Vip. “Di poter finire in nomination. Non so perché, ma ho questo forte timore” ha concluso. L’ex di Francesco Sarcina avrà ben sviluppato il suo sesto senso o ha preso una cantonata? Staremo a vedere questa sera con Alfonso Signorini.

Clizia Incorvaia si confessa al GF Vip: “Ho una vita difficile”

Clizia Incorvaia, oltre a rivelare il timore verso la puntata di questa sera, ha confidato ai suoi compagni di viaggio che ha scelto di entrare al Grande Fratello Vip per prendersi una pausa dalla guerra che stava vivendo nella sua vita di tutti i giorni.

“Ho avuto una vita difficile, vivevo in una guerra perenne a causa delle liti con il mio ex marito” ha confidato la fidanzata di Paolo Ciavarro, che ignora completamente che Francesco Sarcina vorrebbe un confronto con lei al GF Vip. “Sono entrata nella casa per staccare un po’ la spina da tutto quanto, ma se dovessi accorgermi di non stare più bene non mancherò nel chiedere a tutti voi di essere nominata per abbandonare in maniera definitiva il gioco” ha concluso, precisando che al momento sta vivendo serenamente quest’esperienza.

Clizia e Paolo al GF Vip sono più concentrati che mai a viversi la loro storia e di abbandonare il gioco, almeno per il momento, non ne sentono proprio l’esigenza. Sarà forse per questo che Massimo Ciavarro ha confidato di trovare suo figlio diverso?

Tra poche ore scopriremo se il sesto senso di Clizia Incorvaia del Grande Fratello Vip ci ha preso o meno.