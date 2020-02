Fare l’amore durante l’influenza ti aiuterà a curarla

Sei influenzato e cerchi un rimedio naturale efficace? Te ne proponiamo uno che non solo ti farà guarire dall’influenza, ma lo farà regalandoti piacere.

Gli studi condotti sugli argomenti più disparati non smettono mai di sorprenderci. Questo è sicuramente il caso di questo studio recente che si è focalizzato sui benefici del fare l’amore durante l’influenza. Se sei costretto a letto invita il tuo partner, lui ha la chiave per la tua guarigione.

Curare l’influenza facendo l’amore

Secondo una recente scoperta il metodo migliore per curare l’influenza sarebbe quello di farlo con tanto …amore. Se sei costretto a letto, sopraffatto dai sintomi dell’influenza, non chiedere alla tua metà di prendersi cura di te, ma invitala a mettersi nel letto, spogliatevi e fate l’amore.

Questo è quanto emerso da uno studio condotto in Svizzera secondo il quale fare l’amore allevierebbe i sintomi dell’influenza ben del 60%. Questo risultato strepitoso si deve alla ricerca dello scienziato svizzero Manfred Schedlowski che per verificare questo dato effettuato una serie di test su gruppi di coppie malate, intente a fare l’amore.

Ma a cosa si deve l’efficacia di questo elisir anti-influenzale? Secondo questo studio fare l’amore in stato di influenza aumenterebbe in modo significativoil numero di cellule T e di conseguenza si ottengono determinati effetti benefici atti a contrastare i sintomi influenzali:

Aumento sostanziale del numero di cellule T

Lo scienziato ed autore dello studio di cui sopra è anche specialista in psico-neuro-immunologia. Stando alle conclusioni dello studio durante i rapporti sessuali il numero di cellule T nel corpo aumenta fino a raddoppiare al momento dell’orgasmo. Ricordiamo che le cellule T denominate anche linfociti T, hanno la missione di contrastare le cellule contaminate da diversi tipi di virus. Quindi più ti dedichi al piacere della carne, più il tuo corpo produrrà nuove cellule T pronte ad uccidere le cellule infettate dal virus dell’influenza.

Ma lascoperta non finisce qua. Fare l’amore sarebbe anche un ottimo rimedio per la depressione.

Questo studio condotto dal Signor Schedlowski, ha inoltre dimostrato che fare l’amore è anche un ottimo rimedio per la depressione. Un motivo in più per farlo spesso a Febbraio che oltre ad essere il mese che dedica un giorno intero agli innamorati sarebbe anche il mese più deprimente di tutti stando alle conclusioni di un recente studio musicale pubblicato dal settimanale The Economist, che ha analizzato le abitudini di ascolto degli utenti della piattaforma di streaming di Spotify per giungere a questa conclusione. Proprio durante questo mese saebbe stato registrato un picco di ascolto delle canzoni più tristi del catalogo del colosso svedese dello streaming musicale.

