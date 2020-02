Nilufar Addati: “Tra me e Giordano c’è solo un rapporto civile”

Nilufar Addati dopo aver appreso della voce di un presunto ritorno di fiamma con Giordano Mazzocchi, decide di intervenire chiarendo la situazione

Nilufar Addati, dopo essere venuta a conoscenza di voci insistenti che la vorrebbero di nuovo fidanzata con Giordano Mazzocchi, si è trovata costretta a smentire pubblicamente, escludendo ogni tipo di ritorno di fiamma con il suo ex fidanzato, che come ricorderete, aveva scelto al termine del suo percorso come tronista a Uomini e Donne.

La bella partenopea, incalzata da Deianira Marzano, che per prima aveva diffuso il chiacchiericcio su un loro presunto ritorno rivelatole da una fonte attendibile, ha deciso di intervenire per mettere un punto a questa storia, stroncando sul nascere l’entusiasmo che di lì a poco, i fan più affezionati della coppia formata da lei e Giordano, avrebbero fatto esplodere sul web.

Nilufar Addati ha specificato che tra lei e il suo ex fidanzato, dopo un periodo di gelo dovuta alla rottura, è stata recuperata la stima reciproca e nient’altro che un rapporto pacifico.

È bastato poco a far riaccendere la speranza di quella porzione di pubblico di Uomini e Donne che sperava ardentemente in un ritorno di fiamma tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi.



Una voce, trapelata da Deianira, sosteneva appunto che tra i due beniamini della trasmissione condotta da Maria De Filippi, in realtà avevano deciso di concedersi una seconda occasione, aspettando però a divulgare la notizia, per interessi di agenzie. Nilufar, che di passare per la stratega di turno intenta a guadagni beceri, non ne aveva voglia, ha subito e in maniera corretta contattato la fonte di questo “gossip”, smentendone la veridicità.

Niente ritorno di fiamma dunque, tra la bella Nilufar Addati e il suo ex Giordano, che continueranno ad avere un rapporto civile, trovandosi a lavorare nello stesso contesto. C’è da sottolineare che non è la prima volta che Nilufar si trova costretta a far fronte alla diffusione di una notizia non veritiera, già in passato infatti, l’ex tronista si è vista obbligata a smentire un ipotetico tradimento messo in atto da lei, ai danni di Giordano.

Deianira, non ha esitato a condividere con i suoi followers la smentita, ristabilendo così l’ordine che questa voce aveva già rischiato di compromettere.

