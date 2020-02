C’è posta per te: Maria De Filippi si arrabbia

Per la prima volta Maria De Filippi a C’è Posta per te, perde le staffe e rimprovera gli ospiti per l’atteggiamento e le parole pronunciate

Questa sera a c’è Posta per te ,tra le storie che hanno fatto più discutere troviamo senza alcun dubbio quella di Flora e Giovanni. Una madre di sei figli con grandissimi problemi economici che chiama per poter recuperare i rapporti con il figlio Giovanni che ha cacciato per due volte di casa.

Una storia, quella di Flora, di grandissima povertà che l’ha portata a rompere i rapporti con uno dei sei figli. Un rapporto che ora è pronta a fare di tutto per recuperare perché sente molto la sua mancanza.

Per farlo Flora è pronta a chiedere scusa sia a Giovanni che alla fidanzata. Ma le buonissime intenzioni di Flora si scontrano con l’atteggiamento degli ospiti, freddo e molto distaccato. L’uomo non ha nessuna intenzione di perdonare la madre e dice di stare bene così, di aver trovato nella fidanzata e nella sua famiglia quella famiglia che gli è sempre mancata. Quando Maria dà la parola alla ragazza chiedendogli cosa ne pensa. lei dichiara; “Nulla, io quella donna non la conosco… per me è un mostro”.

La rabbia di Maria De Filippi a C’è posta per te

Parole molto forti quelle della giovane che vengono anche confermato dal figlio. Anche per lui la madre è un mostro e non ha voglia di cambiare idea. Parole che colpiscono molto Maria De Filippi che come quasi mai accade perde completamente la pazienza e si scaglia contro i ragazzi.

Queen Mary dichiara quanto sia stata colpita da questa storia e da Flora, una donna che ha fatto l’impossibile per mantenere e rendere felice la propria famiglia dandole una vita dignitosa. Maria dice che non interviene mai ma che questa volta dopo le parole della ragazza non può fare a meno. Perché nessuno può definire mostro una madre che ha fatto l’impossibile per i figli

Parla poi a cuore aperto al ragazza rimproverandolo dicendo: “Io se sapessi che i miei fratelli e mia madre vivono in quelle condizione non riuscirei a chiudere gli occhi”. I ragazzi lasciano lo studio senza aprire la busta con gli occhi bassi. E non c’è un lieto fine.