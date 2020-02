Bugo | Dopo la lite con Morgan arriva il successo

Bugo si trova ad attraversare un periodo di cambiamento. Il dopo Morgan, infatti, sembra inaspettatamente molto fortunato.

Il Festival di Sanremo è ormai finito e come ogni anno ha lasciato diversi ricordi di se. Uno tra questi, e probabilmente anche il più discusso, è quello legato a Bugo e Morgan che sono stati squalificati per aver infranto il regolamento della kermesse canora.

Come molti ricorderanno, infatti, Bugo ha lasciato il palco durante l’esibizione dando vita ad una polemica senza fine che è balzata in testa ai gossip per via degli screzi, più che evidenti, tra lui ed il collega Morgan.

Una lite che non si è conclusa bene tra loro ma che sembra aver portato fortuna a Bugo. Ad una settimana dal Festival, infatti, il cantante è stato in grado di incuriosire il pubblico che ha iniziato a cercarlo sul web, provando ad ascoltarne alcune canzoni e tutto con un risultato sorprendente: Bugo è infatti in vetta alle classifiche con il suo nuovo album.

Bugo ed il successo in aspettato dopo Sanremo

A volte, vincere una gara non è tutto e a dimostrarlo è quanto avvenuto con Bugo che anche dopo la squalifica e le tante polemiche con Morgan è riuscito a farsi notare, incuriosendo il pubblico.

Una curiosità che al momento lo vede in cima ad alcune classifiche come, ad esempio, quella di iTunes dove il suo album si trova al secondo posto. Cercato anche su Spotify e nel web, Bugo sta vivendo un momento d’oro, tanto da essere stato invitato anche nel programma di Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero. Insomma, se la lite con Morgan gli ha causato un certo stress, il modo con cui ha gestito la cosa sembra aver giocato a suo favore.

Così, anche senza il collega, Bugo (il cui vero nome è Cristian Bugatti) sta vivendo un momento d’oro che probabilmente non si aspettava neppure e che nonostante le assurde premesse sembra stia andando oltre ogni possibile previsione.

Intanto la polemica con Morgan continua anche su altri fronti. Il cantante, infatti, dopo averlo ripetutamente attaccato, cercato ed infine attaccato di nuovo, ha preso ad accusare anche il suo manager, dichiarando che la causa della loro amicizia sia da imputare proprio a Soave.

Parole che il manager di Bugo non ha gradito, tanto da dire la sua, smentendo gran parte delle voci messe in giro da Morgan e lasciando intendere che il cantante si è inventato tutto e che pertanto, a suo dire, avrebbe bisogno di cure.