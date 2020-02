Come preparare delle gustose lasagne vegetariane -VIDEO

Una ricetta davvero ottima e tutta verde, le lasagne vegetariane, perfette da servire per un pranzo della domenica. Un piatto che conquisterà tutti al primo assaggio.

Se siete alla ricerca di un’ idea per un primo piatto leggero, gustoso e anche colorato, le lasagne vegetariane saranno la ricetta perfetta. Un piatto ricco di tante verdure da preparare per un pranzo in famiglia o un’occasione di festa perfetta per coloro che non mangiano carne e pesce ma che non vogliono rinunciare al gusto in tavola.

Scopriamo come preparare le buonissime lasagne vegetariane seguendo passo dopo passo le indicazioni del video tutorial!

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Come preparare la paella vegetariana -VIDEO-

Come preparare le lasagne vegetariane | il video tutorial

Per preparare le lasagne vegetariane, avrete bisogno di:

Per la sfoglia

200 grammi di farina ’00’

2 uova intere e medie

Per la besciamella

1 litro di latte intero

100 grammi di farina ’00’

100 grammi di burro

sale fino quanto basta

1 pizzico di noce moscata grattugiata

1 pizzico di pepe nero

Per la farcitura

250 grammi di funghi champignon

170 grammi di zucchine

200 grammi di carote

200 grammi di cipolle rosse

200 grammi di pomodori datterini

200 grammi di Parmigiano Reggiano DOP grattugiato

timo quanto basta

30 grammi di olio extra vergine di oliva

pepe nero quanto basta

sale fino quanto basta

Per prima cosa si dovrà realizzare la pasta all’uovo, impastando la farina con le uova. Dopo aver creato un panetto omogeneo, sarà consigliabile lasciarlo riposare per circa 60 minuti in un luogo fresco asciutto.

Nel frattempo si potrà preparare la besciamella versando il burro in un tegame e facendolo fondere dolcemente, poi aggiungendo la farina setacciata. Una volta ottenuto un composto omogeneo aggiungere il latte bollente e miscelare. Aggiungere la noce moscata ed il pepe e coprire con una pellicola trasparente.

Lavare e mondare tutte le verdure e tagliare le carote a julienne così come le zucchine. Le altre verdure andranno tagliate a pezzetti. Una volta preparato il mix di verdure, versare dell’olio in una padella e far cuocere le verdure. A fine cottura aggiustare di sale e di pepe.

A questo punto si potrà stendere la sfoglia con la macchina o a mano fino ad ottenere lo spessore di circa 2mm. Ricavare dalla sfoglia 8 rettangoli e scottarli per qualche minuto in acqua bollente. Si potrà dunque procedere all’assemblaggio della lasagna vegetariana.

Gli strati andranno alternati con pasta, besciamella, formaggio e verdure, sino ad arrivare al completamento dei 4 strati di lasagna. Cuocere a 180°C per circa 20 minuti e servirle ben calde.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Gateau di zucchine al forno | una variante al classico gateau di patate