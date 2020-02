Bugo torna in televisione: la rivincita su Morgan dopo la squalifica

Bugo e Morgan sono stati al centro dello scandalo che ha animato lo scorso Festival di Sanremo. Dopo un serrato botta e risposta fatto di accuse reciproche, Bugo si conquista uno spazio televisivo dedicato esclusivamente a lui e alla sua musica.

Prima di questo Festival di Sanremo 2020 non erano moltissimi in Italia a sapere chi fosse Bugo, eppure se c’è un vincitore della bagarre che ha acceso la polemica intorno a questo Festival, è certamente lui.

Mentre Morgan viene invitato nei più importanti salotti televisivi per continuare a parlare di una vicenda che nella sua narrazione prende a volte contorni fantasiosi, Bugo sta compiendo un percorso differente.

Prima di tutto il cantautore è tornato all’Ariston per partecipare alla tradizionale puntata di Domenica In che, nella domenica appena successiva al Festival, accoglie molti dei partecipanti.

In quell’occasione Morgan non c’era. Al contrario, come hanno sottolineato alcuni degli ospiti di Mara Venier, Morgan era seduto nel salotto televisivo di Barbara D’Urso per parlare della vicenda dal suo punto di vista.

Dopo essere stato accolto con stima, comprensione e molto rispetto dagli ospiti di Mara, Bugo ha messo a segno un altro cosiddetto “colpo gobbo” e tornerà in televisione dopo aver accettato di partecipare a un programma giusto per lui: non un programma pomeridiano di trash tv ma un programma che mette la musica al centro.

Bugo dopo Morgan a Una Storia da Cantare

Negli scorsi giorni Bugo è stato contattato da Enrico Ruggeri e da Bianca Guaccero per prendere parte alla puntata di Una Storia da Cantare che andrà in onda il 15 Febbraio.

Si tratta della prima puntata della nuova stagione del programma che ha riscosso un buon successo nelle scorse edizioni e che sceglie ogni settimana un protagonista della musica italiana che viene invitato a raccontare la sua storia in musica.

Prima dello scandalo Morgan probabilmente né a Ruggeri né agli autori del programma sarebbe venuto in mente di invitare Cristian Bugatti (in arte Bugo) a parlare di sé e della propria carriera artistica, eppure le cose sono cambiate.

Come affermato anche da Amadeus durante una seguitissima conferenza stampa, Bugo si è comportato nella maniera più corretta ed educata possibile, chiedendo scusa al direttore artistico per tutte le problematiche create dal suo improvviso abbandono del palco.

Proprio in virtù di questa educazione e di questo rispetto (che non sono esattamente tra le virtù per le quali Morgan è famoso) Bugo si sta costruendo una nuova notorietà.

Nel frattempo, lo scontro tra Morgan e Valerio Soave, manager di Bugo, continua senza esclusione di colpi. Soave, dopo aver dettagliatamente raccontato la sua versione dei fatti via social, ha affermato che Morgan andrebbe aiutato, dal momento che il suo stato di salute mentale non è dei migliori.

Su Youtube, intanto, il video che mostra Bugo andar via dal palco durante l’esibizione di Morgan che aveva cambiato le parole del brano, ha superato gli 11 milioni di visualizzazioni, trasformandosi in un tormentone nazional popolare.

