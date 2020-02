Morgan attacca il manager di Bugo

Morgan torna a parlare di quanto accaduto con Bugo e attacca il manager del suo ex amico.

Ospite de La vita in diretta, Morgan è tornato a parlare di quanto accaduto al Festival di Sanremo e dell’esperienza caotica che ha vissuto con Bugo con il quale si è esaurito ogni tipo di rapporto.

Il cantante ha dichiarato che la causa della fine della loro amicizia è da imputare a Soave, il manager di Bugo.

Questi, però ha deciso di intervenire in diretta per dare del bugiardo a Morgan e per far sapere che tutto il caos che ha messo in moto gli è costato parecchi soldi.

