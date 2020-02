Trono Classico | Giovanna Abate ha perso la calma con il corteggiatore Sonny. Lui ha scelto di eliminarsi dal programma

Continua, seppur con qualche intoppo, il percorso di Giovanna Abate all’interno del dating show di canale 5. Durante la registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne del 13 febbraio, come riportato dal portale web Il vicolo delle news, la nuova tronista ha perso la calma con il corteggiatore Sonny. Il motivo?

L’ex corteggiatrice di Giulio Raselli dubita della buona fede del ragazzo, convinta la stia usando soltanto per far ingelosire la sua collega Sara, visto che subito dopo la scorsa puntata l’ha inseguita nei camerini facendole intendere che se lei volesse sarebbe disposto a darle l’esclusiva.

Il ragazzo ha negato, scatenando una forte reazione da parte della tronista. Giovanna Abate ha perso la calma con Sonny al Trono Classico, iniziando a pronunciare insulti di vario tipo.

Leggi anche:

Trono Classico: Manuel Galiano pronto a corteggiare Giovanna Abate

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Giovanna Abate dubita di Sonny al Trono Classico: lui si elimina

Giovanna Abate, che durante la scorsa registrazione aveva soffiato Sonny a Sara, si è ritrovata a dubitare della fiducia del ragazzo, visto che dopo aver passato dei momenti in sua compagnia ha rivelato a Maria De Filippi che avrebbe ballato con Sara e non con l’ex corteggiatrice di Giulio Raselli.

In studio, il pubblico, ma anche gli opinionisti, si è fatto sentire, comprendendo a pieno i dubbi della tronista. Sonny, sommerso dalle critiche, ha scelto di terminare il suo percorso all’interno del Trono Classico di Uomini e Donne. Il suo sarà un vero abbandono oppure, come ormai tradizione, ritornerà in studio come i suoi colleghi?

In puntata, giusto per non farsi mancare nulla, sono stati ospiti Giulio Raselli e Giulia D’Urso a raccontare della loro storia d’amore, come avrà reagito Giovanna Abate di Uomini e Donne?

Leggi anche:

Uomini e Donne | Tina smaschera Serena Enardu: “E’ stata con il tentatore”

Pur avendo eliminato Sonny, Giovanna Abate del Trono Classico è concentrata più che mai a portare avanti il suo percorso sperando di trovare l’anima gemella.