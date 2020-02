GF Vip | Fidanzato di Antonella Elia contro la d’Urso: “Aprite gli occhi!”

GF Vip | Il fidanzato di Antonella Elia, Pietro Delle Piane, si è duramente scagliato contro Barbara d’Urso sul suo profilo Instagram

Ormai è ufficiale che tra il fidanzato di Antonella Elia, dopo la sua ospitata a Live Non è la d’Urso, e la bella conduttrice partenopea non scorre buon sangue.

Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, nella diretta di ieri, ha commentato quanto accaduto non solo domenica con la macchina della verità, fonte di discussione tra i due in quanto lui insisteva con il dire che la macchina non fornisce risultati attendibili, ma ci ha anche tenuto a chiarire che il proprietario dell’apparecchio è rimasto alquanto deluso dall’atteggiamento dell’uomo e dalla scenata fatta in diretta su canale 5.

Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia, poco fa ha subito replicato su Instagram, scagliandosi non solo contro la macchina della verità ma anche contro Barbara d’Urso.

Il fidanzato di Antonella Elia del GF Vip, dopo aver litigato con Barbara a Live Non è la d’Urso, è tornato a parlare della conduttrice e della macchina della verità.

Pietro Delle Piane ci ha tenuto a ribadire che la macchina della verità non è accettata come una prova dagli ordinamenti giuridici di tutto il mondo e che addirittura in America è stata ritirata anche come uso di un elemento facoltativo anche nei semplici interrogatori e non soltanto nei processi veri e propri.

“La maggior parte delle ricerche” scrive il fidanzato di Antonella Elia del Grande Fratello Vip. “dimostrano che questo apparecchio ha la stessa affidabilità del lancio della monetina” e ancora scrive contro Barbara d’Urso, che ieri ha difeso la macchina a Pomeriggio Cinque. “Nessun paese al mondo la considera come prova!”

Il fidanzato di Antonella Elia si è scagliato contro Barbara d’Urso anche perché la bella conduttrice partenopea, durante Live Non è la d’Urso, ha chiesto a Morgan di suonare al piano il presunto tradimento subito dalla showgirl. Gesto che ovviamente non è piaciuto a Pietro, che lo ha trovato di pessimo gusto.

Un pensiero è stato rivolto anche ad Alberto Alessi che ha spiazzato il fidanzato della showgirl, affermando che lei lo aveva già lasciato subito dopo aver visto le foto che lo ritraggono insieme a Fiore Argento, invece quando si sono incontrati al Grande Fratello lui e Antonella hanno fatto subito pace.

La conduttrice Barbara d’Urso replicherà alle accuse del fidanzato della concorrente del GF Vip? Staremo a vedere.