Come preparare la paella vegetariana -VIDEO

La paella, un piatto tipico spagnolo che si presta a diverse e gustose interpretazioni. Ecco come preparare una buonissima e ricca paella vegetariana.

Se non sapete come deliziare il palato della vostra famiglia o degli amici, ecco la ricetta della paella vegetariana, una ricetta gustosa, ricca di sapori, colorata e che metterà d’accordo tutti, anche coloro che non consumano carne e pesce.

Questa ricetta, non sarà meno appetitosa della classica paella valenciana con carne e pesce e sarà perfetta da consumare durante un pranzo, una cena, o anche da portate in ufficio per una pausa pranzo indimenticabile. Scopriamo come preparare questo gustoso piatto.

Come preparare la paella vegetariana | il video tutorial

Per preparare la paella vegetariana, avrete bisogno di:

230 grammi di taccole o piattoni

220 grammi di carote

250 grammi di peperoni rossi

200 grammi di cavolfiore

220 grammi di funghi

200 grammi di fagioli bianchi di spagna lessati

1 cipollotto

1 spicchio d’aglio

2 cucchiai di prezzemolo tritato

200 grammi di piselli

300 grammi di cuori carciofi

300 grammi di passata di pomodoro

2 bustine di zafferano

olio evo quanto basta

30 grammi di paprika

2 litri di brodo

600 grammi di riso arborio

La prima cosa da fare è prendere un tegame basso e largo, meglio se anti aderente. Mettere dell’olio, l’aglio e il cipollotto tagliato con un po’ di brodo e far soffriggere aggiungendo un po’di sale. Dopo qualche minuto si inizieranno ad aggiungere le verdure, prime fra tutte le carote tagliate a rondelle, i peperoni e le taccole. Lasciar cuocere con un poco di brodo, fino a quando non saranno morbide. Poi aggiungere il resto delle verdure, come i cuori dei carciofi e i funghi. Continuare la cottura con del brodo. Poi aggiungere tutte le altre verdure e lasciamo cuocere con l’aggiunta di brodo per una decina di minuti.

A questo punto si unirà la passata di pomodoro e si coprirà con il brodo vegetale aggiungendo zafferano e paprika. Aggiustare di sale eC versare il riso arborio mescolando. Cuocere il riso i primi 8 minuti a fuoco alto e gli ultimi 10 minuti a fuoco più basso. La paella sarà pronta per essere servita con una spolverata di prezzemolo tritato.

