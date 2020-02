Ricetta vegetariana | caponata di peperoni -VIDEO

Una gustosa ricetta vegetariana perfetta per l’arrivo della bella stagione. Una caponata di peperoni perfetta da gustare con dei crostini integrali o per accompagnare un secondo piatto.

La caponata è un piatto tipico del meridione di Italia e si presta a diverse interpretazioni tutte gustosissime. Oggi vi proponiamo una caponata di peperoni, per gli amanti del sapore pungente di questo ortaggio e chi preferisce seguire una dieta vegetariana. Un piatto che si può gustare accompagnandolo con del pane fragrante o anche con dei crostini e che conquisterà il palato al primo assaggio.

Scopriamo tutti gli ingredienti e come prepararlo seguendo le indicazioni del video tutorial. Un’alternativa alla classica caponata con le melanzane che non deluderà affatto.

Come preparare una gustosa caponata di peperoni | il video tutorial

Per preparare la caponata di peperoni, avrete bisogno di:

4 peperoni

1/2 cipolla

1 costa di sedano

30 olive verdi

3 cucchiai di passata di pomodoro

1 cucchiaino raso di zucchero

sale quanto basta

100 ml. di aceto bianco

olio di arachidi quanto basta

aceto bianco di vino

sale

La caponata di peperoni si differenzia dalla peperonata, che ha diversi ingredienti. Questa ricetta delizierà il palato per l’accostamento particolare del gusto pungente del peperone e quello dolce delle olive verdi.

La prima cosa da fare sarà mondare, lavare e tagliare a pezzi i peperoni. In una padella si metterà dell’olio di arachidi e quando sarà pronto vi si immergeranno i peperoni che dovranno essere ben cotti, quasi bruniti. Una volta cotti, i peperoni andranno lasciati scolare su di una carta assorbente. Lasciando dell’olio sul fondo della padella si metterà della cipolla tagliata finemente e lasciata soffriggere.

A parte di si taglierà finemente il gambo di sedano e si aggiungerà alla cipolla. Tagliare le olive verdi denocciolate e aggiungerle al sedano e la cipolla, a questo punto si aggiungerà della salsa di pomodoro e faccio cuocere per qualche minuto a fuoco basso.

Quando il sedano sarà morbido si potranno aggiungere i peperoni e lo zucchero per creare l’agrodolce della ricetta. Salare e poi aggiungere un quarto di bicchiere di aceto e lasciarlo completamente sfumare.

Prima di servire la caponata di peperoni andrà lasciata raffreddare per 3|4 ore per far assemblare perfettamente i sapori. Non vi resta che guardare il video tutorial!

