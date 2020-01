Le zucchine al forno con pomodorini sono un piatto velocissimo ma molto gustoso. Ideali in ogni stagione, perché ormai questi ortaggi si trovano sempre, e pronte in poco

Le zucchine al forno con pomodorini rappresentano un perfetto secondo piatto o un antipasto, ma possono diventare anche un’idea intelligente per un aperitivo con buffet. La stagione migliore è certamente l’estate, quella in cui zucchine e pomodori danno il loro massimo. Ma in realtà ormai riusciamo a trovarne di buoni tutto l’anno.

Una ricetta che ha anche un grande vantaggio: è velocissima e potete pure prepararla in anticipo, lasciandola in frigo per infornarla quando serve. Inoltre, questa idea va benissimo pure per altri tipo di verdure, come le melanzane o i peperoni partendo dalla stessa idea di base.

Leggi anche -> Salute alimentare | Cosa succede se mangi le patatine fritte surgelate

Zucchine al forno con pomodorini, al ricetta

Il segreto per portare in tavola delle ottime zucchine al forno con pomodorini è uno solo, anzi due. La passione che mettete in cucina, ma anche puntare su prodotti sani, meglio se di produzione tracciabile. Piaceranno molto anche ai bambini che di solito non amano la verdura verde.

Ingredienti (per 4 persone):

4 zucchine di media grandezza

20 pomodorini

1 cipolla

40 g formaggio grattugiato

3 cucchiai pangrattato

olio d’oliva

sale

pepe

Leggi anche -> Salute alimentare: i dieci alimenti da non tenere mai in frigorifero

Preparazione:

Il primo passo per delle ottime zucchine al forno con pomodorini è quello di pulire le zucchine togliendo le due estremità e lavandole. Quando saranno pronte, affettatele nel senso della lunghezza.

Quindi prendete le fette di zucchina e mettetele allineate in in una teglia già ricoperta di carta forno oliata. Nel frattempo affettate finemente la cipolla e tagliate i pomodorini. Quando saranno pronti, adagiateli con cura sulle fettine di zucchina, poi aggiustate con pepe e sale.

Spolverate in superficie con il pangrattato e il parmigiano (potete anche aromatizzarlo con del prezzemolo tritato), poi cuocete in forno statico a 200° per circa 30 minuti. Verso la fine della cottura ultimi passate il forno sul grill.

A quel punto la nostra pietanza sarà pronta. Tiratele fuori dal forno ma lasciatele intiepidire almeno dieci minuti. Poi potrete servirle.