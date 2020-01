In che modo l’acqua migliora la tua salute fisica e mentale?

Bere acqua è importantissimo ed i benefici di una corretta idratazione sono molteplici. Scoprili tutti per sentirti motivato a bere di più.

Sebbene sappiamo benissimo che l’acqua è importante per la nostra salute, la maggior parte di noi non ne beve abbastanza. Per motivarti a bere, ecco i dettagli di tutti i benefici dell’acqua per la tua salute fisica, per il tuo peso e per la tua salute mentale. Scopri anche i 6 poteri curativi dell’acqua calda.

Perchè bere acqua ti fa sentire bene

Una corretta idratazione apporta molti benefici alla salute, eccone alcuni elencati dal portale sulla salute SantèplusMagazine:



1. Migliora la digestione

Bere molta acqua aiuta il corpo a dissolvere il cibo più velocemente, migliorando il funzionamento del sistema digestivo. Sai che la principale causa di costipazione è il consumo insufficiente di acqua? Dando al tuo corpo abbastanza acqua, gli permetti di eliminare gli scarti.

2. Cura l’alitosi

Se hai l’alito cattivo, potrebbe essere un segno che devi bere più acqua. In effetti, se non bevi abbastanza acqua, il tuo corpo ha difficoltà a produrre saliva. In tal caso, è difficile per lui liberare i denti dai batteri. Questi possono essere la causa del tuo alito cattivo, ma anche particelle di cibo che sono rimaste intrappolate tra i denti o sotto la lingua. Bevendo acqua regolarmente, ti libererai di questi alimenti e con loro anche dell’alito cattivo.

3. Migliora la salute della pelle

Abbiamo bisogno di acqua per rimanere idratati. Quando ripristini il tuo corpo con acqua, idrati anche la pelle, che appare più giovane, più sana ed elastica. Questo è il modo migliore per prevenire le rughe e l’acne. Quindi, prima di riempire i tuoi scaffali con cosmetici, pensa all’acqua, che non ha effetti collaterali.

4. Migliora il metabolismo

La ricerca ha dimostrato che bere mezzo litro d’acqua aumenta il metabolismo del 30%, a soli 10 minuti dall’assorbimento, con un effetto che dura non meno di un’ora. Probabilmente hai incontrato persone con un alto metabolismo – hai presente quelli che rimangono magri non importa quello che mangiano? puoi essere uno di loro bevendo molta acqua. Assicurati di bere almeno 8-10 bicchieri al giorno.

5. Riduce la fame

L’acqua è senza zucchero, calorie, carboidrati e grassi. Nonostante ciò, riesce a farci sentire sazi. Quindi questo è il modo migliore per evitare di mangiare troppo.

6. Aumenta il livello di energia

L’acqua aumenta il nostro livello di energia in diversi modi. In primo luogo, purifica il nostro corpo dalle tossine che possono causare stress, ansia e una sensazione di malessere, che ci rende più produttivi. Quindi, l’acqua ci mantiene idratati, impedendo al corpo di raggiungere il punto in cui si sente stanchi e pigri. Infine, se l’acqua è fredda, aumenta la frequenza cardiaca, dandoci una “spinta” e quando il cuore pompa più sangue, brucia più calorie, favorendo la perdita di peso.

7. Elimina mal di testa ed emicrania

Prima di aprire una scatola di antidolorifici, prova a bere un bicchiere d’acqua. Mal di testa ed emicrania sono spesso dovuti alla disidratazione. E anche se non si avverte maldi testa, idratare il cervello lo rilassa e allevia il dolore.

8. Migliora l’umore generale

L’acqua fornisce energia al tuo corpo per mantenerti attivo durante il giorno, liberando così più “ormoni del benessere” mettendo in moto un circolo virtuoso perché più produttivi siamo, migliore è il nostro umore.

Inoltre, il consumo di acqua ha benefici diretti: migliora il sonno, la memoria e le capacità cognitive e riduce lo stress; tutto ciò contribuisce a farti sentire bene con te stesso.