Sanremo 2020 | Achille Lauro divide l’Ariston: il web insorge

Sanremo | Achille Lauro, ancora una volta, ha diviso il pubblico dell’Ariston per poi spiegare sul web il significato di questo nuovo eccentrico look

Achille Lauro è tornato ad esibirsi, in occasione della quarta serata, al Festival di Sanremo.

L’artista, anche per questa puntata, ha scelto un look fuori dagli schermi, un look che ha stupito ancora una volta tutto il pubblico a casa e all’Ariston.

Al suo ingresso, infatti, Achille è stato accolto sia da applausi sia fischi, dividendo tutti i presenti. La reazione del web, invece, è stata tutt’altra che divisa: gli utenti della rete sono convinti che Achille Lauro al Festival di Sanremo 2020 sia un autentico artista e come tale debba essere riconosciuto.

Ma oltre agli abiti eccentrici, c’è molto di più. Ogni look è appositamente studiato ed ha uno speciale significato, compreso quello di questa sera.

Leggi anche:

Vincenzo Mollia dice addio a Sanremo | Vasco Rossi: “grazie per quello che hai fatto”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Achille Lauro a Sanremo 2020: il significato del look della quarta serata

Achille Lauro, dopo aver replicato alle critiche sul suo look a Sanremo 2020, è tornato a stupire il palco dell’Ariston andando ben oltre la tutina dorata indossata durante il debutto di Amadeus.

Questa volta l’abito di Achille ha tratto la sua ispirazione dalla Divina Marchesa Luisa Casati Stampa. L’artista ha scelto di lasciarsi ispirare dalla musa dei più grandi artisti della sua epoca.

Una mecenate, una grandiosa performer, divenendo lei stessa la sua opera d’arte principale. Achille Lauro si è ispirato alla Divina Marchesa per Sanremo 2020, portando a casa un’altra fantastica esibizione, già diventata iconica e virale sul web.

Una puntata ricca di colpi di scena ed emozioni, come il bacio tra Tiziano Ferro e Fiorello dato ad inizio serata.

Leggi anche:

Vincitore Sanremo Giovani 2020 | Leo Gassmann trionfa: Tecla seconda

Un’altra performance di Achille Lauro a Sanremo ha lasciato il segno e il pubblico da casa, così come Fiorello che più volte ha manifestato la sua ammirazione per lui, non vede l’ora di scoprire l’ultimo look ideato per la manifestazione canora.