Sanremo 2020 | Auguri di compleanno in diretta a Vasco Rossi con Albachiara

Vasco Rossi compie gli anni e Sanremo 2020 gli fa gli auguri di compleanno in diretta: Fiorello e Amadeus intonano Albachiara all’Ariston.

Vasco Rossi compie 68 anni il 7 febbraio e riceve gli auguri in diretta del Festival di Sanremo 2020. Dopo l’esibizione di Achille Lauro, diretto da Beatrice Antolini, musicista del Komandante che, prima di dirigere l’orchestra mostra un cartello per fare gli auguri al suo Komandante, Fiorello, Antonella Clerici e Amadeus, prima di continuare ad annunciare i big in gara, fanno gli auguri di compleanno a Vasco coinvolgendo il pubblico dell’Ariston.

Beatrice Antolini, musicista di Vasco e direttrice d’orchestra a Sanremo per Achille Lauro, alle telecamere di Sanremo mostra un cartello sul quale si legge: “Auguri Vasco”. Dopo l’esibizione di Achille Lauro, Amadeus coglie al volo l’occasione per fare gli auguri al rocker di Zocca insieme a Fiorello e Antonella Clerici.

Fiorello ha così cominciato ad intonare Albachiara. Antonella Clerici e Amadeus l’hanno seguito a ruota per poi invitare tutto il pubblico dell’Ariston a fare lo stesso. Albachiara è una delle canzoni più famose di Vasco che al Festival di Sanremo, come cantante in gara, ha partecipato due volte: nel 1982 con Vado al massimo che Junior Cally ha portato come cover e nel 1983 con Vita spericolata.

Vasco ha poi partecipato numerose volte come autore: nel 1989, firma Tentazioni, canzone degli Sharks; nel 1997 insieme a Gaetano Curreri e Roberto Ferri firma …E dimmi che non vuoi morirecantata da Patty Pravo; nel 1999, con Gaetano Curreri scrive Lo zaino mentre nel 2000, sempre insieme a Curreri, firma La tua ragazza sempre cantanta da Irene Grandi, in gara a Sanremo 2020 con la canzone Finalmente io, scritta proprio da Vasco.