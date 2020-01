Irene Grandi chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Irene Grandi è una cantautrice italiana di 49 anni. Lei è nata il 6 Dicembre 1969 a Firenze, suo padre si chiama Franco Grandi. La cantate racconta della sua infanzia e adolescenza nel libro autobiografico Diario di una cattiva ragazza, nel quale parla della sua crescita individuale, ripercorrendo eventi e ricordi, a partire dagli anni in cui ancora non era conosciuta fino ad arrivare a quelli del successo, passando attraverso le intense esperienze umane sperimentate nei viaggi in Nigeria, in Senegal, in Spagna e in India.

Nome: Irene Grandi

Data di nascita: 6 dicembre 1969

Età: 50 anni

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: Cantante

Titolo di studio: Diploma di Liceo Scientifico

Luogo di nascita: Firenze

Altezza: 166 cm

Peso: 60 kg

Account social: Instagram, YouTube, Facebook, Twitter

Sito Web: http://www.irenegrandi.it/

Irene Grandi: vita provata e tatuaggi

Irene Grandi ha avuto una relazione con Alessandro Carotti. I due finirono per sposarsi a Las Vegas nel 2003, il giorno di San Valentino, tuttavia nel 2010 divorziano. Dopo la fine del matrimonio, la cantante decide di partire da sola per l’Indonesia per riscoprire se stessa, infatti una volta ritornata da quell’esperienza ritrova se stessa: “Ho messo la testa a posto, e chiuso anche con i flirt. Lo insegnano i maestri spirituali: errare è umano, perseverare è diabolico, correggersi è divino”.

Dal 2015, Irene inizia una relazione con Lorenzo Doni, avvocato e istruttore di golf, di origini fiorentine.

I due si trovano bene insieme e dopo tre anni (il 2 luglio del 2018) decidono si sposarsi nella chiesetta di San Pietro a Narbolia, in provincia di Oristano. Una cerimonia intima con pochi amici.

Irene Grandi ha alcuni tatuaggi, tra questi una grande spirale nera sul braccio che sta ad indicare la vita, nel suo eterno divenire, un alternarsi di felicità e di dolore. Invece la piuma di pavone sull’avambraccio indica la rinascita spirituale, ovvero il momento della svolta verso il rinnovamento interiore e la maturità.

Irene Grandi: carriera musicale

Irene Grandi ha avuto una carriera memorabile. Inizia a cantare in delle band fin quando nel 1992 non inizia la sua carriera da solista. Nel 1993 realizza il singolo Un motivo maledette il quale attira l’attenzione di Dado Parisini e ottiene un contratto discografico con la Warner Music Italia.

Nel 1994 partecipa con il brano Fuori al Festival di Sanremo, nella categoria Nuove Proposte. Nello stesso anno pubblica il suo primo album, Irene Grandi all’interno ci sono il brano T.V.B. scritto per lei da Jovanotti, e Sposati! Subito!!, scritta da Eros Ramazzotti. L’anno successivo, nel ‘95, Irene inizia ad ottenere molto successo e pubblica l’album In vacanza da una vita che contiene la hit Bum Bum.



Nel 1997 realizza in suo terzo album, Per fortuna purtroppo e nel 1999 pubblica il quarto album, Verde, rosso e blu. Nel 2000 torna sul palco dell’Ariston, nella categoria ‘Big’ con il brano La tua ragazza sempre, scritto da Vasco Rossi, arrivando al secondo posto. Nel 2003 esce il suo quinto album, Prima di partire che contiene la canzone Prima di partire per un lungo viaggio, anch’essa scritta per lei da Vasco. Nel 2005 realizza il brano Lasciala andare e due anni dopo esce Bruci la città, due pezzi che hanno avuto grande successo. Nel 2008 pubblica l’album Canzoni per Natale grazie al quale ottiene il disco di platino.

Del 2010 partecipa al Festival di Sanremo con il brano La cometa di Halley, ma non riesce a guadagnarsi la vittoria. Nello stesso anno realizza in brano Alle porte del sogno estratto dall’omonimo album.

Nel 2015 torna a Sanremo con il brano Un vento senza nome e nel 2016 partecipa al concerto evento Amiche in arena, nell’Arena di Verona, per festeggiare i quarant’anni di carriera di Loredana Bertè e per dire basta alla violenza sulle donne. Nel 2018 esce il suo ultimo album Lungoviaggio e nel 2019 torna sul palco dell’Ariston, come ospite per duettare con Loredana Bertè. Nel maggio 2019 pubblica il nuovo album ‘Grandissimo’ e a Febbraio 2020 partecipa al Festival di Sanremo 2020.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI