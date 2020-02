Scopri il testo e il significato del brano portato da Irene Grandi al Festival di Sanremo 2020. Il titolo è Finalmente Io.

Una donna, carica di imperfezioni, manie, fissazioni, dettagli difficili da comprendere ma capace di accettarsi anche grazia a una complice molto speciale: la musica.

“Quando canto sono finalmente io” intona Irene Grandi per il suo nuovo capito sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo.

Un brano in cui la cantante toscana si racconta e, al tempo stesso, racconta un po’ tutte le donne insieme a un amore per la musica che diviene qui un universo da preservare, da tenere solo per sé e in cui ritrovarsi.

di V. Rossi – R. Casini – A. Righi –

V. Rossi – G. Curreri – R. Casini – A. Righi

Ed. Star/Giamaica – Milano – Bologna

Perdo le chiavi di casa

E perdo quasi ogni partita

Gli amori miei buttati alla rinfusa

Non mi ricordo mai dove li metto

Gettati con la lista della spesa nell’ultimo cassetto

Disordinata come una risata

E anche più viva della vita

Innamorata della libertà

Ho perso ogni pazienza e ogni fragilità

Da sempre arrabbiata da sempre sbagliata

E ancora così

Perdonami adesso oppure è lo stesso

Io son fatta così

Ma quando canto… sto da Dio

Lo sai che quando canto… finalmente io!

Mi sento d’incanto… e il mondo è mio

E se ti manco…

Allora non dirlo adesso che questo è il posto mio

E finalmente io!

Ok… ok! Se vuoi ti chiedo scusa

Anche se non mi va

Innamorata della libertà

Ho perso ogni pazienza e ogni fragilità… ogni fragilità

Se sono nervosa se sono confusa

Se non ti ho mai detto di sì

Se vuoi fare sesso

Facciamolo adesso

Qui

Da sempre arrabbiata da sempre sbagliata

E ancora così

Facciamolo adesso… oppure è lo stesso

Io sono fatta così

Ma quando canto… sto da Dio

Lo sai che quando canto… finalmente io!

Mi sento uno schianto… e il mondo è mio

E se ti manco…

Allora non dirlo adesso che questo è il posto mio

Ma quando canto… sto da Dio

Lo sai che quando canto… finalmente io!

Mi sento d’incanto… e il mondo è mio

E se ti manco…

Allora non dirlo adesso che questo è il posto mio

E finalmente io!

