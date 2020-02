Vincenzo Mollica dice addio a Sanremo, il toccante omaggio dell’Ariston e di Vasco Rossi: “grazie per quello che hai fatto per la musica”.

Vincenzo Mollica dice addio al Festival di Sanremo. Amadeus e Fiorello, dal palco del Teatro Ariston, annunciano l’addio ufficiale di Mollica come inviato di Raiuno a Sanremo e gli rendono omaggio con un filmato con le parole di ringraziamento di Vasco Rossi e Roberto Benigni.

Vincenzo Mollica dice addio a Sanremo, non ci sarà nel 2020: le parole di ringraziamento di Vasco Rossi e Roberto Benigni

Vincenzo Mollica ha raccontato per anni il Festival di Sanremo regalando al pubblico la sua professionalità ed eleganza. Ammirato dai colleghi e amato dai vip che ha intervistato nel corso della sua lunghissima carriera, Mollica si emoziona ricevendo la standing ovation del Teatro Ariston e le parole di ringraziamento di Vasco Rossi che, restio alla tv, ha sempre accettato di parlare ai suoi microfoni.

“Ti ringrazio per tutto ciò che hai fatto per la musica, per raccontarla, soprattutto per quel che riguarda la musica italiana. Lo hai fatto con una sensibilità veramente rara.Chissà quanti Festival e quante ne avrai visto Festeggio con te i 70 anni di Sanremo, aggiungendo che non te ne puoi andare così, perché tu sei la rockstar di Rai1 e senza di te Sanremo non è Sanremo”, dice Vasco.

“Mi hanno detto che questo è il tuo ultimo Sanremo, ma io non ci posso credere. Tu non sei un giornalista di Sanremo, tu sei un cantante. Per me tu sei il più grande cantante di Sanremo. Per me i Sanremo li hai vinti tutti tu. tutti i miei ricordi più belli li ho con te. Io sono sicuro che questo non sarà il tuo ultimo Sanremo, ma il primo”, dice Roberto Benigni.