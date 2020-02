Fiorello ha baciato Tiziano Ferro al Festival di Sanremo durante la loro esibizione di stasera

In queste ore non si è fatto altro che parlare della discussione avvenuta tra Fiorello e il cantante di Latina, che aveva ironicamente lanciato l’hashtag #Fiorellostattezitto.

Tanto si è detto sulla presunta lite, perfino che lo showman avrebbe abbandonato il Festival di Sanremo qualora Tiziano Ferro non gli avesse poso le scuse. In questi istanti però, a pochi minuti dall’inizio della gara, i due hanno dimostrato di essere in ottimi rapporti e, come al solito, i media hanno ingigantito la questione.

Per dimostrare al pubblico che non c’è nessun tipo di screzio tra di loro, Fiorello ha baciato Tiziano Ferro a Sanremo suggellando la pace tra loro in uno dei momenti più iconici del Festival.

Tiziano Ferro e Fiorello fanno pace al Festival di Sanremo

Come dimostrare al pubblico di Sanremo che non hanno mai litigato? Con un bel bacio!

Il tutto è nato da un’ironica esibizione di Tiziano Ferro e Fiorello al Festival di Sanremo. I due bracci destri di Amadeus verso la fine della canzone che stavano performando si sono avvicinanti sempre di più fino a fare in modo che le loro labbra si sfiorassero.

La strana coppia, che poco prima dell’inizio di questa puntata aveva smentito le voci del litigio attraverso un post su Instagram, ha compreso che la foto scattata insieme non è bastata a provare al pubblico che tra loro non hanno mai litigato, così hanno pensato bene di baciarsi durante la diretta.

Una puntata che già ad inizio serata, dopo la proclamazione di Alessandro Gassmann come vincitore di Sanremo Giovani, promette grandi cose. Amadeus ha organizzato un Festival di Sanremo 2020 con i fiocchi.

