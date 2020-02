8 segni che provano che ti ama anche se non lo dice

I gesti possono essere più significativi delle parole. Anche se non ti ricorda spesso quanto ti ama, se fa queste 8 cose il suo cuore trabocca d’amore per te.

Puo capitare di trovare un partner poco espressivo o poco affettuoso. Un vero duro che non ci sa fare molto con le parole ma che non dimentica mai le cose davvvero importanti per te. Uno di quelli che parlano poco ma se hai l’influenza si prende cura di te, se ti addormenti sul divano ti copre con la coperta, se fai tardi al lavoro ti fa trovare la cena pronta. Ecco questo è il caso in cui le azioni hanno la precedenza sulle parole.

Se ti capita di dubitare dell’amore del tuo partner perchè non ti dice spesso che ti ama, focalizzati sulle sue azioni. In particolare se fa queste 8 cose significa ti ama più di quanto pensi.

8 segni che ti ama follemente anche se non te lo dice

Dire quello che proviamo sussurrando parole gentili è importante e unisce la coppia. Esistono modi infiniti per parlare d’amore, per esempio tirando fuori dei vecchi ricordi. Ma non è solo la voce che è in grado di sussurrare le parole dell’amore, anche semplici gesti possono tradursi in un attaccamento inestimabile.

Scopri le 8 prove d’amore più significative del tuo partner:

1- È sincero

L’onestà è la pietra angolare di una coppia equilibrata e felice. Se tiene conto delle tue considerazioni sempre, se non ti nasconde nulla, se ti informa sulle sue prerogative è solo perchè ci tiene a te. L’onestà evita fraintendimenti e migliora notevolmente la qualità della vita di coppia.

2- Fa progetti a lungo termine



Se proietta i suoi desideri su di te, se tu fai parte del suo progetto di vita è perchè lo fai stare bene. Se non fosse innamorato di te non avrebbe nessun interesse a condividere con te la sua vita futura. Il futuro è la prova concreta che il tuo partner intende rendere duratura la tua relazionee che tu sei parte integrante della sua vita.

3- Rispetta i tuoi cari

I nostri cari possono avere mille difetti, noi scegliamo il nostro partner non la sua famiglia e i suoi amici, la loro presenza è in qualche modo imposta e questo può significare che non necessariamente sono persone con le quali andiamo daccordo o che stimiamo. Ma se tieni a qualcuno e tieni al suo benessere, sapendo quanto contano per lui quelle persone, ti assicuri di mostrare rispetto per loro e lui fa altrettanto con te. Si comporta sempre bene con loro e ha cura di non esporre mai un conflitto davanti ai loro occhi. Questo atteggiamento è inequivocabilmente una prova d’amore.

4- È orgoglioso di te

Quando parla di te gli brillano gli occhi, è orgoglioso, si fida, conosce il tuo potenziale e le tue qualità. Non ti sminuisce mai, ti sprona a fare sempre meglio, ad essere la versione migliore di te. Avere un partner consapevole delle tue difficoltà e della tua capacità di superarle è prezioso. Non c’è niente di più rassicurante di avere una persona amata che ti sostiene ogni giorno, affrontare la vita sapendo che c’è qualcuno su cui puoi contare sempre. Oltre a mettere il balsamo nel cuore, questo orgoglio costante ti innalza e ti spinge a superare i limiti che a volte ti sei prefissato. Questa collaborazione reciproca aiuta la relazione a consolidarsi e ad affermarsi nel tempo.

5- Sei la sua priorità

Non prende decisioni se prima non si è sincerato del tuo parere. Il tuo partner ti consulta sempre. Questa considerazione traduce la sua stima nei tuoi confronti. Sei un pilastro per lui e questo atteggiamento riflette il suo affetto e la sua lealtà.

6- Ti fa spesso i complimenti

Il fatto che lui si complimenta con te non è da sottovalutare. In realtà non sarebbe neanche tenuto a farlo, se lo fa è perchè sente di farlo, perchè è grato per i tuoi sforzi quotidiani. Queste lodi sono comunque il segno della sua ammirazione e del fatto che il posto sul suo piedistallo è tuo.

7- Ti protegge

La sicurezza emotiva è un elemento importante immancabile in un rapporto. Quando senti che il tuo partner si prende cura di te e della tua felicità la tua relazione è equilibrata e sarà in grado di superare i momenti difficili della vita e tu farai altrettanto per lui. Se al contrario si moltiplicano gli atteggiamenti che feriscono o le mancanze di rispetto, a lungo andare il rapporto ti comprimerà.

8- Ti ascolta

Se ti ascolta è perchè è attento a te e a tutto ciò che ti riguarda. La capacità di ascoltare è una qualità preziosa che facilita lo scambio e garantisce una buona comunicazione.

Come puoi vedere dire “ti amo” quando poi i fatti dimostrano il contrario non ha molto senso ai fini della prosperità della relazione. Ridere insieme, crescere, confrontarsi, aiutarsi vale molto molto di più.