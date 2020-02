Coppia | I 5 trucchi per farlo cadere ai tuoi piedi alla prima uscita e convincerlo che voi siete quella giusta. Come fargli credere quello che volete voi

Tutti conoscono la favola del principe che sposa la bella addormentata. O dell’aitante buon partito che potrebbe avere tutte le donne del mondo ma, che si innamora di una ragazza qualunque, “quella della porta accanto”, solo perché è difficile da conquistare. E quando la sposa si sente l’uomo più felice e fortunato del mondo. Tutti intorno a lui – famiglia e amici – che si domandano “perché proprio lei?” oppure “cosa ha più delle altre?” Semplice, Lei è quella che si dice una vera donna, la “donna strong” che tutte noi, fondamentalmente siamo ma, che non sempre, riusciamo a farlo notare quando abbiamo di fronte qualcuno che ci piace. I 5 trucchi per farlo cadere ai tuoi piedi non sono altro che delle piccole “regole” di base che dovete imparare a mettere in pratica se, davvero, volete fargli credere tutto quello che volete voi. Vediamo di seguito i 5 trucchi passo per passo e spieghiamo il metodo efficace ed efficiente per ritrovare la vera donna che è in voi.

Coppia | I 5 trucchi per farlo cadere ai tuoi piedi

Tutte le donne hanno letto almeno una volta nella vita la favola di Cenerentola. Abbiamo visto gli spot con donne che ricevono anelli di fidanzamento con palpitante emozione. Siamo andate a matrimoni con decine di damigelle vestite da caramelle. Poi, il fotografo scatta una foto delle damigelle, tutte intorno alla sposa, che fissano adoranti la sua grande fede nuziale. Ed ecco il momento del lancio del bouquet e tutte le single che si spingono pur di afferrare l’agognato mazzo di fiori. Questa, care donne, è la semplice reazione che si ha all’idea di sposarsi. In tutto questo baccano, gli uomini cosa fanno? Osservano la scena, guardano i vostri comportamenti come se il matrimonio fosse l’unica cosa che vogliate nella vita e, ne prendono mentalmente nota.

La maggior parte di loro pensano che la donna sia solo innamorata del matrimonio o di ciò che rappresenta e che l’uomo in tutto questo, debba solo interpretare una parte, secondaria. Comportamenti simili influiscono sul modo di comportarsi degli uomini quando frequentano le donne. Evitando situazioni in cui sospettano che la donna voglia solo un rapporto per sentirsi completa, perché, ancora una volta hanno l’impressione di dover recitare un ruolo.

Per l’uomo, una donna che pretende a tutti i costi l’anello al dito rappresenta una minaccia, una trappola da evitare, perché non si sentono amati per ciò che sono in realtà. Perché un uomo desideri il matrimonio o un legame duraturo, deve poter pensare che voi siate meravigliose, che l’unica cosa che davvero desidera è trascorrere la vita con voi. Cosa dovete evitare? Frasi del tipo “Ho bisogno di sapere a che punto è la nostra relazione” oppure “Io non ho tempo da perdere”. Sono le classiche frasi che noi donne diciamo sperando, così, di dare una smossa al nostro uomo ma, non è assolutamente così, anzi questo è il modo più veloce per farlo scappare a gambe levate.

Prima regola | Dignità e orgoglio al primo posto

Dovete sapere il fatto vostro. Nel senso, più vi impegnerete ad elevare voi stesse, più lui lavorerà per essere in testa alla vostra lista di priorità. Quando, poi, aggiungerete l’ingrediente più importante: il rispetto, vi considererà una prospettiva a lungo tempo.

Il rispetto, infatti, è il collante che unisce e sigilla tutto quanto. Lui deve capire che sapete contare sulle vostre forze e non avete bisogno dell’imput di nessuno, meno che di lui. Le domande che una donna strong con dignità dovrà porsi saranno: Che vantaggio ho nell’avere affianco questo uomo? Che impressione ho di me dopo essere stata in sua compagnia? Se vi fate queste domande, accade, come per magia, una cosa inaspettata: lui si farà in quattro pur di stare con voi, questo perché non si sentirà il primo nella vostra lista. Altra cosa importante è: quando l’uomo vede che siete felici di stare con lui, ma che potete esserlo anche senza di lui, non vorrà più lasciare il vostro fianco. Quando siete felici, di conseguenza, siete sexy e la felicità è ciò che rende una donna davvero sexy

Seconda regola | Lui sposa la donna che non gli dice sempre sì

La donna forte, quella che stiamo descrivendo, non è una donna acida o maleducata, niente affatto, è una donna energica, piena di spirito che sa cavarsela da sola. È abbastanza intelligente da capire che la compostezza è più efficace ma, non vuole compromettersi in un rapporto. Non fa gli straordinari per trovarsi un marito. Per questo motivo, lui, non la giudicherà come un’oca di cui approfittarsene. La donna forte, possiede quel “non so che”, che la rende la donna dei sogni. Molte donne, pensano che essere forte, sia sinonimo di “stronza”, di maleducata e, sbagliando, adottano tutti quei comportamenti da crocerossina che dice sempre sì. Un esempio concreto: se pensate all’ultima volta che vi siete innamorate, forse il vostro ex lui in questione, non era ne ricco e tantomeno aveva gli addominali scolpiti, però aveva qualcosa di speciale, qual qualcosa che lo distingueva dagli altri, una magia che vi faceva tremare. Ecco, gli uomini cercano la stessa cosa quando vogliono un legame.

Terza regola | Lui non cerca una donna perfetta, ma interessante

Questa è una delle grosse leggende metropolitane portate avanti dai media: se si è perfetti, ricchi e belli si ottiene il rispetto e l’amore che si desidera. Nulla di più sbagliato. Quando un uomo incontra una donna che sembra troppo perfetta, troppo dolce, troppo gradevole, tende ad annoiarsi in fretta. I concorsi di bellezza, per esempio, sono un buon esempio di come il genere femminile venga spinto erroneamente a pensare che gli obiettivi della vita siano la bellezza e i trucchi per “conquistare un uomo”.

Gli uomini intelligenti ritengono imbarazzante che una donna posi e sorrida come se fosse costantemente felice, quando così non è. Se la donna è finta, lui si chiederà chi lei sia davvero e quali siano le sue autentiche motivazioni. Di solito, pensa che voglia prenderlo in trappola e, di conseguenza, non passa al livello successivo. Ecco spiegato il motivo di certi rapporti che si fermano al primo appuntamento. Cercando di essere qualcuno che non è, la donna viene subito bollata come “insicura”. Pretenderà attenzioni continue e nulla di quello che l’uomo le darà, sarà mai abbastanza per lei. Ecco perché lui, starà già pensando alla “prossima”.

Quarta regola | Non sforzarti troppo a fare ciò che ti chiede

Se una donna si sforza troppo, di solito l’uomo la mette alla prova per vedere fino a che punto è disposta a impegnarsi. Comincia quindi, a lanciarle dei Frisbee sentimentali per verificare quanto corre e quanto è disposta a saltare per lui. Gli uomini ci sono abituati, cercano continuamente di mettervi alla prova con comportamenti apparentemente innocui. Per esempio, se al primo appuntamento lui vi dice che gli piace lo smalto che avete alle unghie, oppure un particolare capo di vestiario, e voi da lì, inizierete a lavorare per essere ciò che lui vuole, lo capirà subito e, di conseguenza, il suo rispetto calerà. Per intenderci meglio, una volta che vi preoccupate troppo dell’approvazione di qualcun altro, anche la sua, l’uomo perde il rispetto nei vostri confronti. L’approvazione finirà con l’essere l’unico contributo della donna nella coppia e, così, l’uomo si sentirà di star vivendo un legame sbilanciato.

Quinta regola | Non credete a quello che dicono su di voi

Per un uomo che non riesce a decifrare il vostro comportamento, il vostro codice, o a capire quali siano le vostre insicurezze, voi non siete più leggibili ai suoi occhi. Questo accade quando lui non ha un dominio del 100 per cento su di voi e deve impegnare il suo 50 per cento per conquistarvi, mantenere il vostro interesse e conservare un rapporto reciproco soddisfacente.

Mettere in pratica questi piccoli ma utilissimi accorgimenti risulta importante per intraprendere una relazione d’amore, purché si eseguano i 5 trucchi sempre nel rispetto della donna, dell’amore e della dignità. Una buona storia d’amore durevole nel tempo poggia sempre su basi solide, primo fra tutte: la verità (ma per quella, care donne, c’è sempre tempo).