I fagiolini gratinati al forno sono un contorno facile e veloce da cucinare, perfetto se preferite una cucina leggera o state seguendo una dieta.

I fagiolini fanno parte della famiglia delle leguminose, si presentano di una consistenza turgida ed hanno una forma allungata.

La loro stagionalità è nel periodo primaverile ed estiva, ma al d i fuori di questo periodo, potete consumarli congelati, che li trovate in qualsiasi supermercato.

Sono un contorno versatile, si possono preparare diverse ricette e si accompagnano a qualsiasi secondo dalla carne al pesce e è perfino a formaggi ed affettati.

I fagiolini si possono cuocere al forno gratinati, senza la besciamella, così da risultare più leggeri, inoltre sono ricchi di nutrienti.

Scopriamo come cucinarli seguendo i nostri consigli.

I fagiolini gratinati al forno sono un contorno leggero, facile e veloce da preparare, vediamo come.

Ingredienti per 4 persone

Per cucinare questo contorno, si inizia, pulendo i fagiolini, eliminate le due estremità, poi li lavate sotto acqua corrente, più volte.

Prendete una pentola dai bordi alti, mettete a bollire abbondante acqua con sale, fate cuocere o a vapore se avete il cestello per circa 10 minuti. In alternativa potete mettere nell’acqua direttamente, lasciate cuocere fino a quando non diventeranno un pò più morbidi, ma non troppo.

Terminata la cottura, li scolate e li tenete da parte in una ciotola, poi li condite con un filo di olio extravergine d’oliva, l’ aglio intero, se gradite lo potete tagliare a pezzetti, aggiungete qualche foglia di basilico precedentemente lavata e mescolate.

Prendete una pirofila e mettete un pò di pangrattato, sulla superficie e un pò di parmigiano grattugiato, poi distribuite i fagiolini conditi. Tra uno strato e l’altro un pò di parmigiano reggiano grattugiato e pangrattato, procedete in questo modo fino a quando non terminano gli ingredienti.

L’ultimo strato, lo terminate con parmigiano e pan grattato, infornate in forno caldo a 200° per circa 15 minuti, gli ultimi 5 minuti, terminate la cottura con grill, in questo modo, si formerà una crostina in superficie.

Terminata la cottura, fateli riposare in forno, servite i vostri fagiolini tiepidi oppure freddi, come meglio preferite.