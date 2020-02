Trono Classico | Francesca Del Taglia in ospedale: “Voglio tornare dai miei figli”

Trono Classico | Francesca Del Taglia ha rivelato sul suo profilo Instagram di essere finita in ospedale a causa di un intervento

Francesca Del Taglia è una delle ex corteggiatrici più famose, e amate, del Trono Classico di Uomini e Donne. Non sorprende, quindi, il grande spavento provato dai fan in queste ore quando la compagna di Eugenio Colombo ha comunicato ai suoi fan di essere finita in ospedale a causa di un intervento. Cosa è successo?

Francesca Del Taglia del Trono Classico ha rivelato di essere stata costretta ad andare in ospedale a causa di un intervento alla chiusura dei retti addominali e l’ernia.

Fortunatamente tutto è andato per il verso giusto e nonostante qualche piccolo dolore, la compagna di Eugenio Colombo di Uomini e Donne non vede l’ora di tornare dai suoi figli, di cui sente tanto la mancanza.

Francesca Del Taglia del Trono Classico in ospedale: cosa è successo

L’ex corteggiatrice Francesca Del Taglia di Uomini e Donne ha preferito avvisare i suoi fedeli sostenitori soltanto ad intervento finito e non prima.

Questo perché la compagna di Eugenio Colombo del Trono Classico non voleva creare preoccupazioni o falsi allarmismi. Ora, come anticipato, nonostante i dolori post operazione, visto che è stata operata all’ernia e non c’è stato nemmeno bisogno di fare un addominoplastica, sta bene e non vede l’ora di ritornare a casa dai suoi bambini.

“Non nascondo di essere molto stanca e dolorante” ha spiegato Francesca, che qualche tempo fa ha allargato la sua famiglia con Eugenio. “Ma prometto di rimettermi presto in sesto” ha proseguito la Del Taglia. “Non vedo l’ora di tornare dai miei bambini” ha concluso.

Ovviamente non sono mancati i messaggi di supporto dagli ex protagonisti di Uomini e Donne, che hanno augurato a Francesca una presta guarigione.

Nessun messaggio, almeno per il momento, da parte di Eugenio anche se una recente dedica di coppia ha emozionato e non poco il loro pubblico.

La coppia formata da Eugenio e Francesca del Trono Classico è più innamorata che mai e sicuramente l’ex tronista in questi istanti si starà dividendo tra la sua compagna e i bambini.