Sanremo: spettatore ha un infarto mentre Amdeus presenta Junior Cally

Sanremo | Uno spettatore ha avuto un infarto all’Ariston poco prima che Amadeus presentasse il trapper Junior Cally

Ieri sera il pubblico da casa si è goduto l’ottimo spettacolo offerto da Amadeus durante la seconda serata del Festival di Sanremo.

Un po’ meno bello, invece, è stato per il pubblico dell’Ariston. Il motivo? Secondo quanto riportato dal portale Leggo, che ha avuto modo di potersi confrontare con uno dei presenti tra il pubblico ieri sera, uno spettatore è stato colpito da un infarto.

L’uomo ha iniziato ad avvertire il malore quando il conduttore stava per presentare l’inedito introdotto dal trapper Junior Cally.

Fortunatamente, però, lo spettatore colpito da un infarto a Sanremo sembrerebbe stare bene. Anche se ricoverato all’ospedale della città che ospita l’evento musicale più atteso di sempre.

Festival di Sanremo: come sta lo spettatore colpito dall’infarto

Mentre Amadeus era intento a presentare il trapper Junior Cally, che ha recentemente rivelato di essersi presentato al Festival come tributo a suo padre, uno spettatore è stato colpito da un malore.

Fortunatamente però la macchina dell’Ariston si è subito attivata e, nell’attesa che i soccorsi giungessero sul posto per trasportare l’uomo all’ospedale, gli hanno praticato un elettrocardiogramma.

L’uomo, attualmente, è ricoverato presso l’ospedale della città con il codice rosso, mentre gli stanno facendo tutti gli accertamenti possibili prima di lasciarlo andare.

Il pubblico da casa, però, si chiede come mai Amadeus a Sanremo non abbia parlato del tragico incidente. Molto probabilmente, come rivela la fonte di Leggo, il presentatore non si è accorto di nulla. Per questo motivo ha continuato a condurre la serata come se niente fosse.

Nelle scorse ore, tra l’altro, non si fa altro che parlare di Morgan. Cosa è successo? Morgan minaccia di non esibirsi stasera, qualora il direttore di Rai 1 non asseconderà le sue richieste.

Come anticipato, però, lo spettatore che è stato colpito da infarto al momento sembrerebbe essere fuori pericolo.