Festival di Sanremo | Amadeus ha presentato le altre 12 canzoni in gara e i nostri lettori hanno espresso le loro preferenze

Anche la seconda serata del Festival di Sanremo 2020 è andata. Amadeus, nelle scorse ore, ha presentato i dodici restanti pezzi in gara e i nostri lettori hanno espresso le loro preferenze.

I voti dei nostri lettori confermeranno o meno i giudizi espressi dalla giuria demoscopica nelle prime due serate del Festival?

Quel che è certo è che il Festival di Sanremo di Amadeus non fa che collezionare un successo dietro l’altro. La seconda serata ha registrato un vero e proprio record di ascolti che non si vedeva dal lontano 1995. Battendo colossi come Carlo Conti, Claudio Baglioni e Pippo Baudo.

Se Fiorello aveva avvisato il suo collega che l’andazzo di Sanremo avrebbe influito sulla sua carriera, beh può decisamente dormire sogni tranquilli: potrà condurre tutti i programmi che vuole.

Amadeus: classifica dei lettori di Che Donna sulla seconda serata del Festival di Sanremo

I voti di oggi sembrano, per alcuni artisti, quasi ribaltare i risultati che la giuria demoscopica di Sanremo 2020 ha assegnato ieri sera. Qualche esempio? Elettra Lamborghini, che era piuttosto bassa ieri, è risultata tra i preferiti di ieri sera. In più, compare un pari merito tra due artisti.

Piero Pelù Francesco Gabbani Elettra Lamborghini Levante e Giordana Angi Machile Zarrillo I Pinguini Tattici Rancora Enrico Nigiotti Jannacci Tosca Junior Cally

Al primo posto della seconda serata del Festival di Amadeus, i nostri lettori hanno posizionato Piero Pelù.

Probabilmente la mancanza sulle scende dell’artista si faceva sentire, così come ha giovato esibirsi per il primo. Al secondo posto troviamo Francesco Gabbani, molto alto anche nella classifica demoscopica e probabile vincitore di questa edizione della karmesse sanremese.

Al terzo, come anticipato, Elettra Lamborghini ha scalato la classifica a differenza di quella effettiva andata in onda ieri, dove appariva tra gli ultimi posti. Al quarto posto abbiamo un ex aequo tra Levante e Giordana Angi, mai successo prima d’ora. Le due artiste hanno collezionato lo stesso numero di voti.

I restanti artisti sembrano confermare la classifica della giuria demoscopica, soprattutto l’ultima posizione di Junior Cally, che tanto ha fatto discutere in questi mesi a causa dei suoi testi dai contenuti abbastanza discutibili.

A vincere la prima serata di Sanremo è stata Irene Grandi, sempre secondo le preferenze dei nostri lettori. Mentre la giuria ha preferito posizionare al primo posto il brano presentato dalla band Le Vibrazioni.

Stasera, invece, al Festival di Sanremo ci sarà la serata dedicata ai duetti e alle cover dei brani storici della manifestazione. E il pubblico da casa si aspetta una puntata emozionante quasi quanto quella di ieri, che ha visto raccontare la toccante storia di Paolo.