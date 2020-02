Dieta per i glutei sodi, sette segreti da portare in tavola

La perfetta forma fisica si costruisce anche a tavola. La dieta per i glutei sodi non richiede sacrifici enormi e vi darà soddisfazione

Glutei sodi, un sogno che per molte donne può anche trasformarsi in un incubo. Sicuramente è un risultato che possiamo ottenere con l’esercizio fisico, ma anche la tavola aiuta molto. Un’alimentazione corretta e leggera infatti aiuta a tonificare i muscoli, anche in quella zona del corpo.

Ma cosa portare a tavola per ottimizzare gli sforzi, sia nel mangiare che nello sport. Ci sono almeno sette tipi di cibi adattissimi alla dieta per glutei sodi. Tutte cose che troviamo normalmente nelle nostre cucine, facili da cucinare e buonissime da mangiare. E allora vediamo quali sono i piccoli segreti per stare bene anche in quella zona.

carne magra

tonno

avocado

noci

frutti rossi

cereali integrali

frutta secca

In pratica sono tutti alimenti ricchi di proteine e poveri di grassi. Non è la classica dieta per dimagrire, ma una dieta per andare a contrastare nei punti giusti. Ci vuole soltanto un po’ di organizzazione e di pratica, i risultati arriveranno di conseguenza.

Per assumere i carboidrati necessari, intanto serve frutta con pochi zuccheri e tante proteine. Quindi a seconda della stagione pere, agrumi, mela verde fragole .Da evitare invece sono la caffeina (anche nelle bevande) e lo zucchero che prevede una dose eccessiva di carboidrati, soprattutto lo zucchero raffinato.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Dieta per i glutei sodi, il menù quotidiano

Ma quale deve essere quindi il menù quotidiano nella dieta per i glutei sodi? Partiamo da uno dei pasti più importanti nell’arco della giornata, la colazione. I latticini sono fondamentali per le loro proteine, ma devono anche essere parzialmente scremati. Possiamo accompagnarli anche con un uovo strapazzato e 40 grammi di pane, rigorosamente integrale.

leggi anche: Come eliminare la voglia di cibo spazzatura in 1 minuto

Passiamo al pranzo. Per avere muscoli sani e sodi c’è bisogno di creatina, quella che troviamo in quantità nella carne. Una proteina essenziale per mantenere i muscoli sani e aumentare la massa muscolare. Meglio la carne magra, non necessariamente quella bianca, sulla piastra o al forno ma non in padella. Riso e pasta rigorosamente integrali, poi grande spazio a frutta e verdura.

A metà pomeriggio un bel frullato di frutta con latte scremato e a cena alterniamo con quello che non abbiamo mangiato a pranzo dando sempre la preferenza a frutta e verdura. Vanno bene anche delle sane zuppe, 100 grammi di formaggio magro, degli insaccati magri.