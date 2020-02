Sanremo 2020: Tiziano Ferro fa una proposta a Massimo Ranieri

Sanremo 2020 | Tiziano Ferro, durante la diretta di questa sera, ha chiesto a Massimo Ranieri di raggiungerlo durante il suo concerto a Napoli

Come promesso durante la fine della scorsa puntata, Tiziano Ferro e Massimo Ranieri hanno duettato insieme, per la prima volta, al Festival di Sanremo. I due artisti, che in modo diverso e in tempi diversi hanno fatto la storia della musica italiana, hanno duettato sulle note di Perdere l’amore emozionando tutto il pubblico presente al teatro Ariston.

Dopo la fine dell’emozionante performance, Tiziano Ferro ha fatto una proposta a Massimo Ranieri. Cosa gli ha chiesto l’artista di Latina?

Tiziano ha chiesto a Massimo se, in occasione del suo concerto a Napoli a Giugno allo Stadio San Paolo, volesse raggiungerlo a cantare insieme sul palco. Chi, se non Massimo, poteva essere l’ospite ideale per questo concerto evento?

Massimo Ranieri e Tiziano Ferro in concerto dopo Sanremo 2020?

Questa sera Tiziano Ferro a Sanremo ha chiesto a Massimo Ranieri di volerlo accompagnare durante il suo concerto nella città partenopea. Il cantante non ha dato una risposta in maniera esaustiva, ma ha fatto intuire che sicuramente prenderà al tanto atteso evento.

Sono infatti anni che Tiziano non si esibisce a Napoli e non ha nascosto una certa tensione nel tornare a cantare in una delle città più importanti del bel paese in uno degli stadi più famosi, ma fortunatamente può contare sul sostegno del suo “papà” artistico.

Una serata ricca di emozioni quella di questa sera. Dopo il tributo a Fabrizio Frizzi e la fantastica performance realizzata da Massimo Ranieri e Tiziano Ferro, il palco dell’Ariston ha messo in scena la toccante esibizione del pezzo Io sto con Paolo.

Un brano che era stato proposto a Sanremo Giovani ma non che è riuscito ad arrivare in finale.

Se pensavate che Tiziano Ferro e Massimo Ranieri a Sanremo fosse l’unica occasione per vederli insieme, beh vi sbagliate di grosso. Non ci resta che attendere il loro concerto.