Rimedi Naturali | 10 astuzie per mantenere l’auto sempre pulita

Ecco qualche astuzia tutta naturale che ti aiuterà a mantenere la tua auto pulita senza troppi sforzi e soprattutto risparmiando tempo e denaro.

Gli impegni quotidiani sono sempre di più ed il tempo sembra non bastare mai (a proposito per questo c’è una spiegazione scientifica, forse ti potrebbe interessare sapere perchè si ha l’impressione che il tempo scorra velocemente). Ad ogni modo il tempo che non è mai abbastanza ci impedisce di fare tutto quello che ci eravamo imposti di fare ed ecco che il disordine in casa la fa da padrone, gli indumenti nel cesto della biancheria si moltiplicano, il bagno è invaso dal calcare e non importa quanto tu provi a mantenerlo pulito.

Come se non bastasse esciendo da quella casa trascurata ci imbattiamo in un’auto sporca e polverosa che ha ovviamente bisogno di essere pulita. I bambini l’hanno sporcata con il cibo, tuo marito ci ha fumato dentrio, odore di tabacco, macchie o briciole sono ovunque, su tappeti e sedili, e non è certo un piacere guidare un’auto così sporca.

Per fortuna esistono alcune strategie per la cura dell’auto e la sua detersione non dannose per la salute. Ecco i rimedi naturali giusti per pulire e sbarazzarti di brutte macchie e odori sgradevoli nella tua auto. Pulire la macchina da cima a fondo non è difficile. E la buona notizia è che hai già la maggior parte degli ingredienti necessari a casa.

10 consigli efficaci per mantenere la tua auto pulita:

Ecco un elenco di consigli pratici ed efficaci per avere un’auto perfettamente pulita e profumata senza grandi sforzi:



1. Aceto e bicarbonato di sodio

Grazie alla sua azione igienizzante ed anticalcare, l’aceto ti aiuterà a sbarazzarti con facilità di tutte quelle macchie scure e sporche sui coprisedili e sui tappetini. Basta miscelare aceto bianco con il bicarbonato di sodio per ottenere una pasta da applicare direttamente sulla macchia. Lasciare asciugare completamente e quindi aspirare. Il risultato è davvero sorprendente.

2. Un pennello per la polvere



Un pennello è ottimo per rimuovere la polvere che si deposita in macchina nei condotti di ventilazione e in altri luoghi difficili da raggiungere, tipo il cruscotto.

3. Uno spazzolino e del dentifricio:

Un vecchio spazzolino da denti può tornare utile per pulire i fari ingialliti dell’auto. Basta applicare un pò di dentrificio sulle setole, spazzolare e lasciare agire, quindi pulire con un panno morbido. I tuoi fari saranno notevolmente più luminosi.

4. Olio d’oliva

L’olio di oliva è ottimo per prendersi cura e deodorare le superfici in pelle, basta applicarlo con un panno morbido e asciutto. Ovviamente non bisogna eccedere perché altrimenti si finisce con l’ungere l’auto. Attenzione a non ingrassare il volante, anche se è in pelle, per evitare che ci sfugga di mano durante qualche manovra.

5. Una bottiglia d’acqua e uno scopettone



Lo scopettone meglio se con le setole in gomma, aiuta a rimuovere anche i peli di animali, sia dai tappetini che dai sedili. Prima bisogna spruzzare un pò d’acqua sulle superfici interessate. I peli verranno catturati con facilità ed eviterai che si attacchino sui tuoi vestiti.

6. Un deodorante per auto naturale

I diffusori di fragranze per auto possono contenere sostanze chimiche tossiche. Se noti che ti fanno venire mal di testa o nausea opta per un deodorante naturale altrettanto efficace. Mescolare alcuni cucchiaini di bicarbonato di sodio con alcune gocce del tuo olio essenziale preferito, metti il tutto in un barattolo di vetro e bucare il coperchio prima di ctrovargli un posticino adatto nella tua auto. La tua auto avrà sempre un buon odore.

7. Aceto e giornali per le finestre

Per finestrini brillanti e senza aloni spruzza l’aceto sui finestrini e asciuga con il giornale. Eliminerà anche gli aloni lasciati dalla pioggia.

8. Cerchi cromati brillanti

Mescola quantità uguali di acqua e aceto e metti questa miscela in una bottiglia. Spruzza la miscela sui cerchi dell’auto, lascia agire per pochi minuti e puliscili con un panno per renderli super brillanti.

9. Pneumatici impeccabili

Col passaredel tempo le gomme dell’automobile si rovinano. Detergerle serve a preservarle dall’usura oltre che per un fattore estetico. Per pulirle senza grandi sforzi basta mescolare del bicarbonato di sodio con acqua fino ad ottenere una pasta da applicare sui pneumatici strofinando leggermente con un pennello, quindi risciacquare. i pneumatici saranno come nuovi.

10. Autolavaggio anti chimico

Risparmia i soldi di un autolavaggio e prova a insaponare la tua auto usando un sapone di Castiglia liquido completamente naturale. La sua composizione ricca di oli vegetali lucida la tua auto in profondità e rimarrai sbalordito dal risultato.

