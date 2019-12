Mette l’aspirina nella lavatrice, questa astuzia diventa virale sul web

Il colore bianco dona lucentezza e freschezza a chi lo indossa. Purtroppo nel corso degli anni, i vestiti bianchi possono cambiare completamente colore e diventare gialli o grigiastri. E se la soluzione fosse nel tuo armadietto dei medicinali?

Non esiste un solo detergente al mondo che non pretenda di avere il potere di rendere i tuoi vestiti bianchi e lucenti. Tuttavia, li hai provati tutti, ma i risultati sono lontani da quelli decantati nelle pubblicità. Non preoccuparti, ecco la soluzione infallibile che salverà il bucato bianco.

L’astuzia infallibile per un bucato bianco perfetto

Nulla fa più male del vedere che i tuoi capi preferiti hanno devoluto la brillantezza a favore di un aspetto opaco, rugoso e disordinato. Oggi ti offriamo una soluzione rapida che renderà il tuo bucato più bianco che mai.

Perché la biancheria bianca diventa gialla o grigiastra?

Ci sono diversi motivi che rendono i tuoi vestiti opachi. Eccone alcuni:

Uso di una grande quantità di detersivo: non serve versare due litri di detersivo nella lavatrice per far pulire i tuoi capi. Al contrario! L’uso di una grande quantità di detersivo lascerà residui che renderanno i tuoi vestiti opachi e duri.

Detersivi di scarsa qualità: alcuni detergenti non contengono molte sostanze detergenti ma possono contenere sostanze chimiche che influiscono negativamente sulla qualità del bucato.

Mescolare la biancheria bianca con altri colori: i vestiti colorati possono stingere e cambiare il colore della biancheria bianca. Assicurati sempre di lavare i capi separatamente.

Umidità e polvere: i vestiti bianchi non devono essere conservati in luoghi umidi, polverosi o bui. I tuoi armadi dovrebbero essere costantemente ventilati.

Usura: alcuni tessuti di scarsa qualità tendono ad usurarsi nel tempo. Controlla sempre la qualità del tessuto prima di acquistare i tuoi vestiti.

Lavaggi frequenti: il lavaggio ripetuto offusca i vestiti e conferisce loro un aspetto usurato e vecchio. Evita di lavare troppo i vestiti.

Asciugatura ad alta temperatura: l’asciugatura ad alta temperatura danneggia i vestiti e toglie loro la lucentezza. Utilizza la giusta tempeteratura di asciugatura consigliata, questo ti impedirà di indebolire i tuoi vestiti.

Stiratura a temperature molto elevate: il ferro è troppo caldo potrebbe causare macchie gialle. Prova a impostarlo a una temperatura media per mantenere i tuoi vestiti in buone condizioni.

Il sole: asciugare i vestiti al sole è ottimo ma un’esposizione prolungata al sole influisce negativamente sui vestiti bianchi.

Come ravvivare il tuo lino bianco e renderlo come nuovo?

Per liberarti delle macchie gialle sui tuoi vestiti e renderle luminose, avrai bisogno di due ingredienti: acqua e aspirina.

– Riempi una bacinella con acqua calda.

– Metti 3 compresse di aspirina nell’ acqua.

– Aspetta che l’aspirina si dissolva, quindi metti il ​​bucato nel lavandino.

– Lasciare il bucato in ammollo durante la notte.

– Il giorno successivo, metti il ​​bucato in lavatrice e aggiungi alcune compresse di aspirina.

– Lascia asciugare il bucato su uno stendino.

– Conservare il bucato in un luogo asciutto e ventilato.

Perchè l’aspirina sbianca i tuoi vestiti?

Ora che hai la ricetta, ti starai chiedendo perchè le compresse di aspirina sono ottime per lavare il bucato. Ecco la risposta:

In effetti, la sostanza principale dell’aspirina è l’ acido acetilsalicilico. Quest’ultimo ha proprietà detergenti che gli consentono di rimuovere le macchie, dando al contempo un aspetto liscio ai tuoi vestiti.

Oltre ad essere economico e semplice, questo consiglio è soprattutto ecologico e ti consente di preservare l’ambiente, prendendoti cura dei tuoi vestiti.

