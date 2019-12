Gli alberi provano sentimenti, fanno amicizia e si sorvegliano come coppie anziane secondo uno studio.

Non ci stanchiamo mai di esplorare questo universo e di scoprire le sue magnifiche creature, così come i messaggi che ci invia. Contemplare la natura può aiutarci a capire molte cose e migliorare le nostre vite e persino le nostre relazioni con gli altri. Ma la recente scoperta di cui ti parleremo oggi ti sorprenderà così tanto che ti sarà difficile crederci.

Lo studio che rivela che gli alberi sono intelligenti

I ricercatori non cesseranno mai di stupirci con i risultati dei loro disparati studi, molti dei quali sono incentrati sul pianeta in cui viviamo! Per esempio chi avrebbe mai pensato che gli alberi potessero provare sentimenti e persino creare amicizie tra loro? Eppure questa non è fantascienza.

Oggi ti parleremo di una scoperta scioccante e sorprendente che probabilmente ti farà aggrottare le sopracciglia!

Secondo una ricerca condotta da Peter Wohlleben, specialista in ecologia forestale, gli alberi hanno emozioni, sono in grado di provare dolore, paura e persino affetto.

Alberi: creature sorprendenti

Sia nella foresta, sulla spiaggia o in città, gli alberi sono sempre lì per abbellire il nostro pianeta e la nostra vita. Queste piante hanno diverse forme, dimensioni e colori e svolgono un ruolo molto importante nel moderare il clima.

Sfortunatamente, lo sfruttamento eccessivo di queste risorse naturali da parte dell’industria sta dimezzando sempre di più il numero di queste magnifiche piante e le dimensioni delle nostre foreste. Recentemente anche l’Amazzonia è stata colpita da una profonda deforestazione, scopri la triste verità che si nasconde dietro gli incendi boschivi in Amazzonia.

La presenza di alberi è essenziale perché sono veri e propri depuratori dell’aria che respiriamo. Agiscono anche come filtri. Questo è, tra l’altro, il motivo per cui tutti dovremmo mobilitarci e fare tutti gli sforzi possibili per preservare queste preziose risorse che Madre Natura ci ha gentilmente offerto.

Gli alberi sono molto più intelligenti di quanto pensi!

Peter Wohlleben è un esperto che ha trascorso anni a studiare gli alberi e il loro comportamento. È autore del libro: “La vita segreta degli alberi”, un bestseller in Germania, suo paese d’origine.

Nel suo libro, l’autore spiega che abbiamo una falsa immagine degli alberi e che sono molto più intelligenti di quanto pensiamo.

Secondo Peter Wohlleben, gli alberi sono in grado di provare dolore e paura. Possono persino fare amicizia tra loro e prendersi cura dei loro amici, proprio come gli umani.

Non è finita! Potresti essere ancora più sorpreso di scoprire che gli alberi sono in grado di produrre qualcosa che è molto simile a un battito cardiaco nell’uomo.

In effetti, uno studio del dottor Andras Zlinsky del Dipartimento di Bioscienze dell’Università di Aarhus in Danimarca, mostra che, più volte durante la notte, alcuni alberi muovono i loro rami, su e giù mentre pompano acqua e zucchero nelle altre parti dell’albero.

Questa operazione di battito cardiaco si verifica una volta ogni due ore. È così lento e sottile che per i biologi è stato difficile rilevarlo.

Va notato che questo fenomeno è stato osservato durante la notte e ben al riparo, in modo che i ricercatori non potessero venire fuorviati dall’influenza del vento e di altri elementi naturali.

Tutti questi studi ci portano a capire che non abbiamo ancora finito di decifrare i misteri di questo universo. E quella natura ci nasconde sempre sorprese e fatti affascinanti.

Una cosa è certa, non vedrai più gli alberi allo stesso modo dopo aver letto questo articolo!

