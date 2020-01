Non hai più un cm di spazio libero nel tuo guardaroba e i cassetti traboccano completamente? È tempo di fare spazio! Ecco 8 consigli per organizzare i vestiti che ti salveranno la vita.

Prima di tutto puliamo la stanza

Non è con una stanza che sembra un campo di battaglia che riusciremo a trovare la giusta strada. Quindi rimbocciamoci le maniche e facciamo le pulizie. Ripieghiamo ciò che è in giro, togliamo la polvere e rifacciamo il letto.

Quindi ordiniamo

La cosa migliore è togliere tutto ciò che hai nell’armadio. Mettiamo tutto sul letto o quasi. Vedrai che troverai sicuramente molti pezzi che non indossi da oltre un anno, che non sono più della tua taglia o che sono danneggiati. Sappiamo che è difficile dirgli addio, ma credici, è necessario. Se li vendi online puoi anche guadagnare dei soldi!

Finalmente … separiamo tutto in categorie

Ora che hai selezionato i vestiti puoi ordinarli per tipo (maglioni, canottiere, pantaloni, ecc.). Piccolo consiglio: appendi i pantaloni anziché piegarli, vedrai che occuperanno meno spazio!

Ora possiamo iniziare!

Guardaroba: alcuni semplici consigli salvaspazio

1. Usa le capsule delle lattine per risparmiare spazio

Oltre a mettere i ganci delle stampelle uno vicino all’altro, sapevi che potresti anche “impilarli”? Per questo, niente potrebbe essere più semplice, devi solo usare le capsule delle tue vecchie lattine. Ideale per piccoli spazi che non possono ospitare grandi cabine armadio.

2. Elimina il disordine dei cassetti grazie ai divisori

Niente di peggio che cercare cose per 3 ore al mattino prima di uscire di casa. I reggiseni sono disordinati, le mutandine sono tutte sparse e le calze spaiate … Per organizzare i tuoi cassetti, opta per i divisori.

3. Usa anelli per tende da doccia o mollette per le tue sciarpe



Se sei dipendente da sciarpe e foulatd, questo consiglio è ottimo per te. Prendi mollette o anelli per tende da doccia e appendili a una gruccia. Vedrai che puoi appendere facilmente dieci pezzi alla volta e quindi risparmiare molto spazio nel tuo armadio. È davvero più pratico che piegare tutto giusto? A colpo d’occhio, puoi facilmente trovare il modello che stai cercando!

4. Scegli un appendiabiti

Stanco di indossare pantaloni piegati e spiegazzati? Mettili su una gruccia. L’idea giusta? Il portapantaloni progettato per essere fissato nel guardaroba per risparmiare facilmente spazio e mantenere i tuoi vestiti impeccabili.

5. Usa una scarpiera!

Chi è abituato ai piccoli spazi sa benissimo quanto sia difficile riporre tutto il tuo guardaroba e soprattutto le tue scarpe. Per sostituire un mobile che occuperebbe un po ‘troppo spazio, ma evitare di creare una montagna di scarpe nel mezzo dell’ingresso, opta per una scarpiera integrata nel tuo guardaroba. Pratica!

6. Scatole di immagazzinaggio

Per mantenere pulito e ordinato il tuo spazio di archiviazione, investi in scatole di immagazzinaggio. Sono essenziali per allestire i tuoi armadi o il tuo camerino e ti permetteranno di riporre piccoli oggetti o biancheria (lenzuola, copripiumini, ecc.).

7. Metti i tuoi gioielli in cornici

Invece di lasciare i tuoi gioielli in giro sui mobili del bagno o sul comodino, trasformali in un’opera d’arte! Per questo avrai solo bisogno di una cornice, alcuni piccoli chiodi e un martello. Rimuovi il vetro dal telaio e fissa regolarmente dei piccoli chiodi. Puoi quindi appendere i tuoi anelli, collane, bracciali e orecchini senza problemi.

8. Scommetti su un armadio ben organizzato

Affinchè l’armadio sia funzionale potete dotarvi di spogliatoi su misura e modulari, da comporre in base alle dimensioni della stanza e delle proprie esigenze. Con l’armadio pronto per l’installazione ottieni cassetti e molti ripiani per riporre tutto il tuo guardaroba e molto altro. Non avrai più scuse per riordinare!