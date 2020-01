Diletta Leotta | chi è? Età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Diletta Leotta chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere (età, altezza, instagram, vita privata) sulla presentatrice sportiva più amata del piccolo schermo degli italiani

Diletta Leotta è una nota presentatrice sportiva. Nata a Catania, il 16 agosto del 1991, Diletta ha sempre coltivato il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo.

Fin da adolescente, prova a realizzare il suo obiettivo prendendo parte a diversi concorsi di bellezza, ma non per questo rinuncia alla sua istruzione. A differenza delle sue coetanee, Diletta, all’anagrafe Giulia Diletta, continua il suo percorso di studi senza sosta.

Oltre ad ottenere i diploma, inizia anche un percorso di studi universitario, laureandosi in giurisprudenza alla LUISS di Roma.

Nome d’arte: Diletta Leotta

Nome: Giulia Diletta Leotta

Età: 28 anni

Data di nascita: 16/08/91

Luogo di nascita: Catania

Segno zodiacale: Leone

Professione: Conduttrice

Altezza: 175 cm

Peso: 63 kg

Account social: Instagram, Facebook, Youtube, Twitter.

Leggi anche:

Gossip | La Leotta, allenamento in piscina in vista di Sanremo – FOTO

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Diletta Leotta che mestiere fa? La sua carriera

Diletta Leotta è una conduttrice che ha iniziato a farsi strada sul piccolo schermo degli italiani fin da giovanissima.

A soli 19 anni, infatti, conduce ben due programmi su Antenna Sicilia, una rete locale. Diletta è chiamata a condurre l’undicesima edizione del festival della canzone siciliana e lo show Insieme. Le sue doti, artistiche e non ,vengono notate anche in casa Mediaset. La conduttrice, infatti, è stata la padrona di casa di Compleanno, programma andato in onda su La5.

Dal 2012 al 2017, Diletta dice addio a Mediaset per lavorare nella grande famiglia di Sky, ricoprendo il ruolo di meteorina per il Meteo 24 per poi diventare testimonial anche di uno spazio dedicato al mondo del poker.

Su SkyUno, Diletta prende parte al progetto RDS Accademy e successivamente anche alla conduzione de Il Contadino cerca moglie. Diletta, però, deve il suo successo alla piattaforma DAZN, dove diventa uno dei volti femminili di maggior successo legato al mondo del calcio.

Questo è uno dei tanti motivi che hanno spinto Amadeus a sceglierla come valletta per Sanremo 2020.

Leggi anche:

Diletta Leotta presenta il fidanzato Daniele Scardina – VIDEO

Diletta Leotta è fidanzata? Scopri la sua vita sentimentale

La conduttrice Diletta Leotta è fidanzata con Daniele Scardina, ma in passato le sue sono stati attribuiti numerosi flirt.

Nel 2016, la giovane presentatrice intrattiene una relazione con Matteo Mammì, noto per essere uno dei responsabili dei diritti sportivi di Sky. La loro storia è terminata nel 2018, un anno dopo che era stata ufficializzata al pubblico.

Durante il corso della scorsa estate, si è anche a lungo parlato di un possibile flirt con Francesco Monte, ma entrambi hanno categoricamente smentito questa voce perché impegnati con gli attuali compagni di vita.

Diletta Leotta si è rifatta? I ritocchini estetici

In molti, vista la bellezza della conduttrice, continuano a chiedersi se Diletta Leotta sia rifatta o meno.

Sul web accusano la bella presentatrice di essere ricorsa all’aiuto del chirurgo per migliorare il suo aspetto fisico. Nello specifico, gli utenti della rete “accusano” la Leotta di essersi ritoccata le sue labbra, il seno e gli zigomi. Paragonando l’aspetto attuale di Diletta a quello di una sua vecchia foto, appartenente all’età dell’adolescenza.

A dare man forte a questa tesi ci ha pensato anche un servizio realizzato da Striscia la Notizia, per la storica rubrica Fatti e Rifatti. Diletta, però, non ha mai confermato o smentito tali voci, lasciando un po’ di mistero sulla natura della sua incantevole bellezza.

Leggi anche:

Gossip | Diletta Leotta incanta i fan durante Genoa-Samp, la foto è virale