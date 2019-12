Gossip | Diletta Leotta incanta i fan durante Genoa-Samp, la foto è virale

Diletta Leotta, il look mozzafiato durante il derby fra Genoa e Sampdoria infiamma i followers di Instagram. Lo scatto della conduttrice DAZN è virale.

Sabato sera a Marassi, stadio di Genoa e Sampdoria, è salita la febbre. E non c’entra solo il derby della Lanterna, che ad aggiudicarselo è stata la Samp con un gol nel finale di Gabbiadini, a far girare la testa ai tifosi di entrambe le squadre ma anche degli appassionati di calcio in generale è stata Diletta Leotta. La conduttrice di Dazn, ogni sabato sera inviata sui campi di Serie A per raccontare le indiscrezioni di ciascun match prima e dopo i novanta minuti, offre di volta in volta look mozzafiato per eleganza e taglio che mandano in visibilio i fan.

Anche, e non solo, per la sua giovialità e competenza, sommata al suo portamento, è stata scelta (non ancora confermata) per Sanremo 2020 al fianco di Amadeus. Questo ha suscitato lo stupore di qualche collega che non ha esitato a sottolinearlo: polemiche a parte, Diletta Leotta diviene sempre più popolare e man mano si avvia ad essere un’icona della nostra televisione. Impegnata anche in radio, sulle stazioni di 105, fa sfoggio della sua duttilità: sa intrattenere il pubblico anche senza mostrarsi, però – va detto – quando lo fa sono tutti più contenti.

Diletta Leotta, i suoi outfit mozzafiato valore aggiunto prima e dopo ogni partita

Infatti il suo account Instagram è un continuo di cuoricini – in segno di approvazione – e commenti che rimarcano la beltà disarmante che la contraddistingue. Dagli allenamenti al dietro le quinte di ciascuna diretta televisiva, ogni occasione è buona per regalare uno “scatto rubato” ai fan.

Durante il derby della Lanterna non è stata da meno, malgrado il freddo la vediamo sorridente cingere il microfono d’ordinanza: pantaloni in pelle verdi e maglioncino nero attillato ad esaltare il personale dell’avvenente bionda. I followers strabuzzano gli occhi e per qualche attimo l’attenzione non va sulla partita, ma si sposta sugli atteggiamenti – sempre sobri e posati – della conduttrice a cui oramai basta poco per emozionare e coinvolgere il suo pubblico. Fuori e dentro la Rete.

Durante la pausa natalizia la presentatrice tornerà nella sua Sicilia, l’ha fatto sapere sui social network, quindi in assenza del campionato non la vedremo su Dazn (tralasciando ovviamente la speciale intervista realizzata a Cristiano Ronaldo che verrà mandata in onda sotto le feste, ma è registrata). Gli affezionati dovranno accontentarsi delle testimonianze fotografiche che, siam certi, lascerà su Instagram e non solo. Un assaggio di quel che ci aspetta già l’ha offerto.

