Capelli lisci | come mantenerli a lungo | segui i consigli

Non è facile mantenere a lungo i capelli lisci, ma seguite alcuni consigli con prodotti specifici, così potrete sfoggiare una chioma liscia e perfetta.

Non è facile avere sempre i capelli lisci, soprattutto quando il clima è più umido o c’è un brutto temporale, tutto il tempo speso ad asciugare i capelli con phon e spazzola, non serve a nulla.

Ma c’è un modo per mantenere i capelli lisci per più giorni?

Noi di CheDonna.it vi diamo qualche consiglio, su come prolungare la tenuta dei capelli lisci, utilizzando dei prodotti specifici.

Capelli lisci: iniziare con lo shampoo lisciante

Per garantire una chioma liscia e perfetta, si deve partire dallo shampoo specifico per capelli lisci, in questo caso la fibra del capello si distende, facilitando lo styling.

Eseguire lo shampoo come di solito, poi fate l’ultimo risciacquo con acqua fredda, è un trucchetto per rendere piatte le cuticole. Successivamente, applicate la maschera o il balsamo, sciacquare , poi tamponate i capelli, senza strizzarli, con un asciugamano di spugna.

Pettinate i capelli con il pettine o la spazzola a denti larghi, scegliete quello che preferite, in questo modo evitate che si possano spezzare.

Adesso proseguite l’asciugatura applicando prima un termoprotettore, in questo modo proteggete i vostri capelli dalle temperature alte del phon.

Non impostate il getto massimo, ma deve essere a bassa temperatura, poi spazzolate le lunghezze dei capelli per circa un minuto verso l’esterno, dovete rivolgere le setole nella stessa direzione del phon.

Solo quando i capelli saranno ben asciutti, potete definire il liscio con la piastra, le piastre idonee sono quelle in ceramica, la temperatura consigliata è di 160 °, in modo da non rendere troppo secchi i capelli.

Iniziate a passare con la piastra, ciocche di capelli, partendo dalla radice, poi chiudete la piastra e la fate scivolare fino alle punte, il consiglio è di non ma senza passare più di una volta sulla stessa ciocca, per evitare di rovinare le punte. Il movimento dovrà essere preciso e rapido.

Prodotti per mantenere lo styling perfetto

Dopo aver lisciato i capelli secondo i consigli dati, dovete mantenere lo styling perfetto a lungo, come si può?

Potete utilizzare dei prodotti specifici come:

lacca spray

prodotti anti-frizz

gel fissanti

Questi prodotti quando vengono applicati sui capelli, seguendo i consigli sulla confezione, mantengono i capelli lisci per un tempo maggiore.

La lacca va vaporizzata sulla spazzola e poi pettinate i capelli, poi spruzzate alla fine, tenendovi ad una distanza di almeno 10 cm, in modo da non appiccicare i capelli.

Consigli per far durare la tua piega liscia

Ci sono poi una serie di trucchi e consigli da seguire per far durare a lungo la piega liscia. Ogni tanto è importante purificare il cuoio capelluto, i siliconi che si trovano sul cuoio capelluto, sui capelli si devono togliere, basta procedere in questo modo:

diluite uno shampoo senza siliconi in una bottiglia con l’acqua

aggiungete un cucchiaio di bicarbonato

applicate sui capelli

massaggiate e fate agire per pochi minuti prima di risciacquare

Poi è consigliabile realizzare una maschera anti-crespo almeno una volta a settimana, ecco come:

mescolate insieme due cucchiai di olio di oliva,una tazza di latte di cocco, il succo di un limone e tre cucchiai di maizena;

mescolate ed applicate su tutti i capelli;

lasciate agire per circa 20 minuti.

procedete poi con lo shampoo regolarmente.

L‘olio di argan è un ottimo alleato dei capelli, perchè dona alla vostra chioma morbidezza e setosità, evitando l’effetto crespo dovuto dall’umidità. Basta applicarne solo poche gocce sulle punte per avere un liscio perfetto.

