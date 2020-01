Isola dei Famosi | Alessia Marcuzzi abbandona: cosa è successo

Isola dei Famosi | Alessia Marcuzzi pare aver ufficialmente abbandonato il timone del reality show di canale 5. Nelle scorse ore Davide Maggio ha pubblicato un retroscena a riguardo che lascia tutti senza parole

Nelle scorse ore non si fa altro che parlare dell’imminente abbandono di Alessia Marcuzzi alla conduzione dell’Isola dei Famosi 2020.

La notizia è stata lanciata in anteprima, e non ancora confermata dalla diretta interessa, dal portale web Dagospia, che ricordiamo aver pubblicato sempre notizie che poi sono risultate essere vere.

La conduttrice avrebbe scelto di lasciare il programma per dedicarsi a nuovi progetti lavorativi, sempre inerenti al mondo della televisione.

Peccato che, sempre nelle scorse ore, Davide Maggio abbia smentito tale notizia, rivelando quello che sembrerebbe essere il reale motivo dell’abbandono.

Perché Alessia Marcuzzi ha lasciato l’Isola dei Famosi? La scelta non sembrerebbe essere della conduttrice, ma di Mediaset. Che dopo gli ascolti non propriamente brillanti delle ultime edizioni, e dei continui scandali inerenti al programma (quello di Francesco Monte con il canna gate e quello recente di Riccardo Fogli con il presunto tradimento della moglie) avrebbe deciso di fare qualche cambiamento.

Isola dei Famosi 2020: Ilary Blasi sostituisce Alessia Marcuzzi?

Oltre alla notizia che Alessia Marcuzzi ha lasciato l’Isola dei Famosi, si è aggiunta un’altra voce riguardante il programma.

Quale? Il nome di chi potrebbe sostituirla. In questi giorni, infatti, non si stanno tenendo soltanto i provini per scegliere il cast dell’edizione 2020, a cui si è presentato anche un ex tronista di Uomini e Donne, ma si sta scegliendo il nome della futura conduttrice.

Tutti sembrano puntare su Ilary Blasi, reduce dalla conduzione del nuovo programma Euro Games e dall’abbandono del Grande Fratello Vip.

La moglie di Francesco Totti accetterà questa nuova sfida televisiva?

Il pubblico da casa spera davvero che venga scelta lei come nuova padrona di casa, visto che ancora spera il suo ritorno nella casa più spiata d’Italia, ma nulla è ancora certo.

Nell’attesa di sapere se Ilary Blasi sarà la nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi i casting per il programma continuano.

Oltre ad un tronista, anche un’opinionista di Barbara d’Urso spera di essere uno dei nuovi naufraghi del reality show di canale 5.