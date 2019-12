Isola dei Famosi | ex concorrente di Barbara d’Urso si candida: l’appello

Isola dei Famosi | Un’ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso si è candidata per prendere parte alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Alessia Marcuzzi accetterà questo nuovo appello?

L’Isola dei Famosi tornerà a far compagnia al grande pubblico a partire dal prossimo anno, dopo la messa in onda del Grande Fratello Vip.

Il cast del reality show di Alessia Marcuzzi sta iniziando, man mano, a delinearsi, e numerosi personaggi del piccolo schermo iniziano a proporsi.

Tra questi, non poteva mancare un’ex concorrente di Barbara d’Urso. Di chi stiamo parlando?

Di Mila Suarez, che tra le pagine di Eva 3000, non ha nascosto la sua volontà di voler parte dello show. Ci riuscirà?

Isola dei Famosi: Mila Suarez si propone alla Marcuzzi

Alessia Marcuzzi non è ancora pronta per questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2020, ma i suoi potenziali concorrenti sì.

Mila Suarez, ex concorrente di Barbara d’Urso, ha lanciato il suo appello sul settimanale che l’ha recentemente intervistata, rivelando che le farebbe piacere prendere parte al programma.

La modella marocchina, reduce dall’esperienza del reality show di Barbara d’Urso, sarebbe pronta a buttarsi a capofitto in una nuova esperienza, rivelando che l’Isola di Alessia Marcuzzi farebbe proprio al caso suo.

L’ex fidanzata di Alex Belli verrà ascoltata dalla padrona di casa? Staremo a vedere, visto anche che altri numerosi personaggi dello spettacolo hanno lanciato il proprio appello.

L’opinionista Jack Vanore si mormora faccia parte del cast, ma non soltanto lui. Da Uomini e Donne, in particolare dal Trono Over, è arrivata anche la richiesta di Sossio Aruta.

Sossio vorrebbe celebrare addirittura il suo matrimonio all’Isola! Sarebbe sicuramente un bel momento, ma non sapremo se mai avverrà.

Chissà, se Sossio celebrerà le sue nozze da Alessia Marcuzzi, Mila Suarez potrebbe trovare l’amore proprio in Hounduras, visto che nel reality di Barbara d’Urso le cose non si sono messe benissimo per lei.

Oltre al loro, per il cast dell’Isola dei Famosi 2020 si parla anche della presunta partecipazione di Aurora Ramazzotti. Anche se la figlia di Michelle Hunziker non si è ancora sbilanciata in merito.