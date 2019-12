Stefano Farinetti chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Stefano Farinetti è un cantante di 21 anni, è nato il 13 novembre 1998 a Torino sotto il segno dello Scorpione. Ha studiato presso Liceo Scientifico dove ha conseguito il diploma, dopo decide di proseguire gli studi e si scrive presso l’Università di Torino, ora frequenta il secondo anno di scienze della comunicazione.

Si appassiona alla musica fin da piccolo infatti inizia a cantare quando a solo 3 o 4 anni partecipa ad un concorso di paese. Successivamente inizia a studiare che diventa per lui una cosa importantissima: “È l’unico modo in cui riesco a esprimermi perché non so fare nient’altro”. A Witty ha rivelato che gli piace relazionarsi con la gente ma all’inizio, con chi non conosce, è più difficile. Sul palco si sente sicuro di sé.Ma scopiamo qualcosa di più su di lui e sulla sua vita privata.

Nome: Stefano Farinetti

Età: 21 anni

Data di nascita: 13 novembre 1998

Luogo di nascita: Torino

Segno zodiacale: Scorpione

Titolo di studio: Diploma

Professione: Cantante – Studente

Altezza: /

Peso: /

Account social: Instagram Facebook

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Stefano Farinetti: Instagram e vita privata

Stefano Farinetti è molto attivo sui social. Il suo profilo Instagram conta 10,2mila followers e solo 48 post. Ama condividere principalmente selfie, foto insieme ad amici e alla sua fidanzata, Sono presenti anche scatti e video che riguardano la sua passione e la sua carriera nel mondo della musica. Sui social, dopo che ha deciso di partecipare ad Amici di Maria De Filippi, sono comparse numerose fanpage ma, se volete seguirlo, il suo account Instagram ufficiale è questo qui.

Su Facebook ha un profilo dov’è solito pubblicare video e foto che riguardano il suo amore per la musica, il suo profilo lo potete trovare qui. Mentre su Twitter non sembra avere nessun account attivo quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o fanpage create dai fans che lo sostengono del talent.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale non sappiamo molto. Sbirciando un po’ sul suo profilo social è stato possibile scoprire che ha una relazione ormai da diversi anni. Lei si chiama Andie ha la sua stessa età e vive a Torino.

Stefano Farinetti: carriera

Stefano Farinetti si appassiona alla musica fin da piccolo infatti inizia a studiare canto nel 2010 presso l’Artestudio e Artedanza di Chieri. Successivamente frequenta l’Accademia di Musica Moderna di Torino mentre oggi studia presso l’associazione Di Tutti I Colori.

Nel 2007 ha partecipato al primo concorso nazionale, pubblicando un brano inedito in dialetto piemontese all’interno della compilation del festival. Dal 2013 partecipa regolarmente a concorsi canori regionali e nazionali. Nel 2019 partecipa ai casting di Amici e grazie al suo talento riesce ad ottenere un banco nella scuola. Sempre nel 2019 pubblica il suo primo disco di inediti, finito su Spotify.