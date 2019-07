L’opinionista storico di Uomini e Donne all’Isola dei Famosi? VIDEO

L’opinionista di Uomini e Donne parteciperà (forse) alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi? Voci di corridoio dicono di sì, chi sarà? – VIDEO

Chi è l’opinionista di “Uomini e Donne” che, forse, parteciperà alla prossima edizione del Reality Show “l’Isola dei Famosi”? Voci di corridoio dicono sia Jack Vanore

Leggi anche: Temptation Island Vip 2, Lorenzo e Claudia ci saranno?

Jack ha infatti scritto su Instagram: “Reality show? Non sarebbe facilissimo perché ti mancherebbe tutto però farei L’Isola dei Famosi, sì”. Il suo nome sarà preso in considerazione da Alessia Marcuzzi per la prossima stagione 2020?

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI