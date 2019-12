Trono Over | Juan Luis Ciano, dopo il suo percorso al Trono Over di Uomini e Donne, è stato già avvistato con un’altra donna. L’addio a Gemma Galgani è definitivo?

L’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, nonostante abbia abbandonato il programma di Maria De Filippi, continua a far parlare di sé.

Juan Luis Ciano è stato visto con un’altra donna dopo la breve frequentazione avuta sul piccolo schermo con Gemma Galgani.

Il cavaliere, che ero sceso appositamente per corteggiare Gemma per poi rivelare di non essere attratto fisicamente da lei, è stato visto in atteggiamenti intimi con un’altra donna per le strade di Napoli.

Trono Over: Juan Luis ha dimenticato Gemma Galgani

Il cavaliere Juan Luis Ciano del Trono Over è riuscito dove altri hanno fallito: far fare pace a Tina Cipollari e Gemma Galgani.

L’ex protagonista del programma di Maria De Filippi, dopo aver confidato alla dama di non essere l’uomo adatto a lei, è letteralmente sparito dagli studi Elios di Roma.

Tanto da non permettere ai cameraman di immortalare la sua repentina fuga. Ora, a distanza di qualche giorno dal triste episodio che ha coinvolto Gemma Galgani del Trono Over, ci sono succose novità sul suo ex pretendente Juan Luis Ciano di Uomini e Donne.

Cosa è successo? Una fan della pagina News U e D, di recente abbiamo intervistato la loro talpa, ha inviato una segnalazione sul cavaliere.

Juan Luis si trovava in compagnia di una bella signora per le strade del Vomero di Napoli. A provare il tutto c’è anche una foto, pubblicata dalla pagina.

Juan Luis ha dimenticato Gemma Galgani piuttosto in fretta, visto che soltanto lunedì si sono detti addio. Ma d’altronde, avendo abbandonato il programma, è libero di fare ciò che vuole.

Anche se, qualora frequentasse effettivamente un’altra donna e non sarebbe soltanto un’amica, il tanto cantato interesse a conoscere Gemma Galgani di Uomini e Donne sembrerebbe vacillare.

La dama del Trono Over di Uomini e Donne sembra non trovare pace nel campo amoroso, visto che anche il suo ultimo cavaliere sembrerebbe aver finto un interesse che non c’è mai stato.