GF Vip | Wanda Nara scopre un tradimento? Signorini sgancia la bomba

GF Vip | Alfonso Signorini ha raccontato a Wanda Nara di un possibile tradimento del suo ex Maxi Lopez con una concorrente di quest’edizione

Wanda Nara ha ormai imparato che durante le dirette del GF Vip può succedere davvero di tutto!

Verso la fine della puntata, il padrone di casa Alfonso Signorini ha rivelato alla sua fedele opinionista che una delle sue concorrenti ha avuto un flirt, o precisamente una “tresca” come l’ha definita lui, con il suo ex Maxi Lopez.

Di chi stiamo parlando? Dell’influencer Elisa De Panicis!

Wanda ha prontamente chiesto al conduttore se questo flirt tra i due fosse avvenuto mentre lei era ancora impegnata con il calciatore. “Ma sono cornuta? Quando è successo tutto ciò?” ha chiesto l’opinionista.

Elisa De Panicis al GF Vip ha preferito non replicare in diretta, rispondendo soltanto con una risata alla domanda che l’è stata posta in studio.

Wanda Nara è stata tradita da Maxi Lopez con Elisa De Panicis?

Leggi anche:

GF Vip | Barbara perdona Licia Nunez ma avverte: “Non fare cazzat*!”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Elisa De Panicis rompe il silenzio dopo il GF Vip: la verità su Wanda Nara e Maxi Lopez

Dopo la fine della diretta di ieri con Wanda Nara al Grande Fratello Vip piena di dubbi, Elisa De Panicis ha rotto il silenzio sull’intera storia, ma lo ha fatto sul suo profilo Instagram.

“Volevo precisare che non c’è stata nessuna tresca con Maxi Lopez” ha esordito Elisa De Panicis del GF Vip. “Io e Maxi siamo soltanto amici. Nulla di più” ha concluso.

Anche se il pubblico del reality show di canale 5 sembra non credere alle parole della bella influencer, sospettando che tra lei e il calciatore ci sia stata molto di più di una semplice amicizia.

Ma poco importa, ormai la storia tra Maxi Lopez e Wanda Nara è terminata da anni, recentemente lei ha anche ricordato la nascita del suo amore con Mauro Icardi, e non potrebbe che essere più felice della sua attuale situazione sentimentale.

Una puntata ricca di colpi di scena quella di eri, che ha visto anche il tanto atteso confronto tra Valeria Marini ed Antonella Elia. Le due se ne sono dette di tutti i colori al GF Vip.